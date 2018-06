2017.gada 5.jūnijā sāktā kriminālprocesa materiālos ir ziņas par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuru rezultātā politiskā partija "KPV LV" saņēma nelikumīgu finansējumu, tajā skaitā par Kaimiņa iespējamu noziedzīgu rīcību, pieprasot citai personai pieņemt darbā viņa kontrolētajā uzņēmumā fiktīvus darbiniekus un saņemot no viņiem atpakaļ skaidrā naudā minētām personām kā darba algu un citus maksājumus pārskaitītās summas, liecina parlamentam sniegtā informācija par šo lietu. Tādā veidā esot iegūti finanšu līdzekļi, kurus, iespējams, izmantoja politiskās partijas "KPV LV" finansēšanai, kā arī Kaimiņa personiskām vajadzībām.

Pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka 2016. gada pavasarī AS "Eco Baltia" padomes priekšsēdētājs Viesturs Tamužs paziņojis koncernā ietilpstošam uzņēmumam, ka vēlas nolīgt Ati Zakatistovu stratēģisku konsultāciju sniegšanai personīgi viņam kā padomes priekšsēdētājam. Pēc Tamuža norādījuma ticis noslēgts līgums starp šo koncernā ietilpstošu uzņēmumu un SIA "Per capita" par konsultāciju sniegšanu. Analoģisks līgums par konsultāciju pakalpojumu sniegšanu ticis noslēgts arī atkārtoti, faktiski pagarinot iepriekš noslēgto līgumu. Izmeklēšanā esot konstatēts, ka līgumā paredzētās konsultācijas nav sniegtas.

Ik mēnesi šis uzņēmums atbilstoši līguma prasībām un SIA "Per capita" piestādītajiem rēķiniem pārskaitīja naudas līdzekļus 2000 eiro apmērā un pievienotās vērtības nodokli uz SIA "Per capita" bankas kontu līdz brīdim, kad masu saziņas līdzekļos parādījās ziņas par Kaimiņa, partijas "KPV LV" valdes locekļa Ata Zakatistova un Tamuža sarunām, kurās Zakatistovs paziņoja, ka saņem no Tamuža 2000 eiro mēnesī.

Savukārt Tamužs tikšanās reizē ar Kaimiņu un citām personām esot jautājis par viņam iegūstamo nosacīto labumu, vai tā būs nauda vai vara, vai ekonomikas ministra postenis. Pirmstiesas izmeklēšanā iegūti pierādījumi, ka minētie naudas līdzekļi tika izmantoti "KPV LV" vajadzībām, bet nav norādīti partijas finanšu dokumentācijā, liecina informācija, kas tika sniegta parlamentam par šo lietu. No lietā esošiem materiāliem izrietot, ka Kaimiņš, Zakatistovss un Tamužs apzinājās, ka šāda veida maksājumi ir nelikumīgi un mēģinājuši tos slēpt.

Līdz ar to izmeklēšanas tiesnesis kriminālprocesā pieņēmis lēmumus par Kaimiņa personas un adreses kratīšanām, kā arī lūdzis Saeimai sniegt piekrišanu Kaimiņa aizturēšanai un izņemto mantu apskatei. Saeima šo lūgumu atbalstīja.

Kriminālprocess sākts pēc trīs Krimināllikuma pantiem. Krimināllikums par politiskās organizācijas nelikumīgu finansēšanu paredz brīvības atņemšanu līdz diviem gadiem, piespiedu darbu, vai naudas sodu. Šāda sankcija paredzēta arī par starpniecību politiskās partijas nelikumīgā finansēšanā, bet par partijas nelikumīga finansējuma pieņemšanu vai izspiešanu var piespriest brīvības atņemšanu līdz trim gadiem, piespiedu darbu, vai naudas sodu.

Kā ziņots, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) darbinieki trešdien pēc Saeimas sēdes aizturēja parlamentārieti Kaimiņu.

Pēc aizturēšanas deputātam tika nolasītas viņa tiesības. Kaimiņš sniedza intervijas plašsaziņas līdzekļiem, bet KNAB darbinieki tikmēr viņu gaidīja dažus soļus nostāk.