KNAB pārbaudes rezultātā pret VUGD Ķeipenes posteņa komandieri gan tikusi ierosināta administratīvā pārkāpuma lietvedība, taču tā izbeigta, nesaskatot viņa rīcībā administratīvā pārkāpuma sastāvu.

KNAB pārstāvji komisijas sēdē piekrita, ka konkrētā situācija nav pieņemama. Viņi norādīja, ka lēmums pārtraukt lietu pieņemts, jo netika konstatēti amatpersonas pieņemti lēmumi vai noslēgti līgumi ar mednieku klubu "Plauži" par objekta lietošanu.

Tikmēr Iekšlietu ministrijas dienesta pārbaudes rezultātā VUGD priekšniekam Oskaram Āboliņam tika piemērots disciplinārsods – mēneša amatalgas samazināšana par 10% uz diviem mēnešiem. Savukārt pret VUGD Ķeipenes posteņa komandieri ierosinātā disciplinārlieta tika izbeigta, jo viņš bija devies izdienas pensijā. Citu augsta līmeņa VUGD amatpersonu, kas piedalījušās medību kluba pasākumos, atbildība netika vērtēta, tika atzīmēts VK sniegtajā informācijā.

VK pārstāvji pauda neapmierinātību ar administratīvās lietvedības izbeigšanu, jo zaudējumus attiecīgajā gadījumā radījusi nevis amatpersonu darbība, bet tieši bezdarbība, nenovēršot ugunsdzēsēju depo neatbilstošu lietošanu.

Valsts kontrole ir lūgusi ģenerālprokuroru izvērtēt KNAB pieņemtā lēmuma likumību, jo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā prokuroram paredzētas tiesības iesniegt protestu par administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu. Deputāti lūdza Valsts kontroli informēt Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisiju par izvērtēšanas rezultātiem.

Komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš (ZZS) uzsvēra, – ja notikusi resursu neatbilstoša izmantošana, amatpersonām par to jāuzņemas atbildība un nepieciešams segt valstij radītos zaudējumus, aģentūru LETA informēja Saeimas Preses dienestā.

Revīzijā, kuras rezultāti publiskoti 2018. gada sākumā, tika konstatēts, ka VUGD rīcībā esošo īpašumu – ugunsdzēsēju depo Ogres novada Ķeipenē – izmanto medību klubs "Plauži" un par to informētas vismaz trīs augsta līmeņa VUGD amatpersonas. Arī Iekšlietu ministrijas veiktajās pārbaudēs konstatēts, ka Ķeipenes postenis ticis izmantots kā mednieku kluba oficiāli reģistrēta adrese un bāzes vieta mednieku klubu dažādu pasākumu organizēšanai, kā rezultātā ir radīti zaudējumi valsts resursiem, norādīts Iekšlietu ministrijas pārbaudes komisijas secinājumos.

"Ja cilvēks saprot, ka ir vainīgs, to atzīst, tad arī sedz zaudējumus. Konkrētajā gadījumā bija cilvēki, kuri par esošo situāciju zināja, bet klusēja un neko nedarīja, lai to pārtrauktu. Es saprotu, ka šīs telpas jau kādreiz bijušas medību kluba rīcībā, līdz ar to būtu jāaprēķina radušies zaudējumi, tie jāatmaksā un jāpieliek punkts šai lietai," teica Bērziņš, uzsverot, ka šāda situācija nedrīkst atkārtoties. Tāpat deputāti aicināja atbildīgās iestādes meklēt tiesiskus risinājumus, lai amatpersonas par pārkāpumiem tomēr tiktu atbilstoši sodītas un radītie zaudējumi atlīdzināti.