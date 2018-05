VID informēja, ka noziedzīgo nodarījumu skaits psihotropo vielu nelikumīgas aprites jomā 2017. gadā veido 5,9% no visiem valstī reģistrētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem. VID ieskatā iezīmējas satraucoša tendence arvien pieaugošu narkotisko vielu izplatību jauniešu vidū.

2017. gadā par noziedzīgiem nodarījumiem kontrolējamo vielu nelegālas aprites jomā pie atbildības kopā sauktas 1582 personas, kas ir jau divas reizes vairāk nekā 2016. gadā. Liela daļa no tām - 630 personas - bijušas vecumā no 18 līdz 30 gadiem, bet 25 personas pat vēl nebija sasniegušas 18 gadu vecumu.

Par šāda veida noziegumiem pērn notiesātas 827 personas, no kurām 59 bija vecumā līdz 20 gadiem. Savukārt pie administratīvās atbildības par kontrolējamo vielu nelegālo apriti pagājušajā gadā VID saucis 4496 personas, no tām 107 bijušas vecumā līdz 18 gadiem. Lielais vairums – 1807 personas - bijušas 18 līdz 30 gadus vecas.

2016. gadā no kontrolējamo vielu izraisītas psihozes un citiem uzvedības traucējumiem ārstējies 1901 cilvēks, no tiem vecumā līdz 17 gadiem – 123 cilvēki. Visvairāk cilvēki ārstējušies no blaknēm, ko izraisījusi marihuāna, hašišs un sintētiskie kanabinoīdi. Vecumā no 18 līdz 29 cilvēkiem no narkotisko vielu izraisītām veselības problēmām ārstējušies 516 cilvēki - visvairāk no heroīna, metadona, fentanila, tramadola, burprenorfīna un kannabis grupas kontrolējamo vielu lietošanas.

Kā liecina VID Muitas pārvaldes veiktie kontroles pasākumi, pēdējos gados būtiski pieaudzis tieši pasta sūtījumu skaits, ar kuriem cenšas Latvijā iepludināt dažādas narkotiskās vielas. Ja pagājušajā gadā kopā tika atklāti 80 pasta sūtījumi, tad šī gada 1. ceturksnī vien tie jau ir 64.

Liela daļa narkotisko vielu kontrabandas atklāta ar kinologu un muitas darba suņu palīdzību. Šobrīd aktīvajā muitas dienestā ir 37 darba suņi, no kuriem 20 specializējušies tieši narkotisko vielu meklēšanā un piedalījušies 90% no visiem narkotisko vielu atklāšanas gadījumiem.