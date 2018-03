Kopumā piecu kratīšanu laikā ir atgūta lielākā daļa no nozagtajām mantām, tostarp tehnika un dažādi filmu uzņemšanai paredzēti atribūti, portālu "Delfi" informēja Valsts policijā (VP) . Aizdomās turētajiem piemērots drošības līdzeklis apcietinājums.

19. martā rītā VP saņēma informāciju, ka ir apzagta filmu studija Rīgā, Krišjāņa Barona ielā. Skaidrojot notikušā apstākļus un iegūstot videonovērošanas kameru ierakstus, konstatēts, ka zādzība izdarīta neilgi pēc pulksten 6 no rīta, un tajā iesaistīti divi vīrieši. Ļaundari bija iznesuši tehniku un plašu klāstu atribūtu, kas paredzēti filmu uzņemšanai.

Tās pašas dienas vakarā Rīgas Centra iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas likumsargi aizturēja pirmo aizdomās turēto, kurš dzimis 1987. gadā, norāda VP. Turpinot izmeklēt šo noziegumu, 22. martā policisti Rīgā aizturēja arī otru aizdomās turēto – 1983. gadā dzimušu vīrieti. Abi vīrieši jau iepriekš vairākas reizes sodīti par zādzībām, jaunākais no viņiem – tieši par zādzībām ar iekļūšanu.

Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka vīrieši iekļuvuši uzņēmuma telpās, ar lauzni izlaužot ārdurvis.

Kopumā piecu kratīšanu laikā atsavināta lielākā daļa no nozagtajām mantām – astoņi cietie diski, peldēšanas maska, zemūdens datora kontrole, veikborda aprīkojums, soma, elpošanas regulatora komplekts, hidrokostīms, giroskūteris, videokamera ar objektīvu, zemūdens brilles un spiediena mērītājs. Likumsargi turpina strādāt, lai atgūtu arī pārējās nozagtās mantas – datoru, klaviatūru, monitoru un zibatmiņu.

Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot telpā. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Abiem aizdomās turētajiem vīriešiem ir piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.

Valsts policija izsaka pateicību iedzīvotājiem, kuri sniedza informāciju par aizdomās turētajām personām, tādējādi palīdzot izmeklēšanā.

Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka filmu studijas "Look at Riga" tika aiznesti datora cietie diski ar filmas "A to B Rollerski" ("Neiespējamais ir iespējams") materiāliem un daudzu citu projektu materiāliem.