Sestdien, 18. martā Valsts policija saņēmusi izsaukumu no aculiecinieka saistībā ar to, ka viņš Rīgā, Purvciemā no sava dzīvokļa loga pamanījis nepazīstamu vīrieti, kurš mazgadīgu meiteņu klātbūtnē veicis netiklas darbības, portāls "Delfi" uzzināja policijā.