Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurore tiesai nosūtījusi krimināllietu, kurā sešas personas apsūdzētas par viltotu 100 ASV dolāru nominālvērtības banknošu izgatavošanu un glabāšanu nolūkā tās izplatīt lielā apmērā, kā arī viltojumu par izplatīšanu, portāls "Delfi" uzzināja Ģenerālprokuratūrā.

Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai apsūdzētās personas mantkārības vadītas sadalījušas pienākumus un veikušas saskaņotas darbības, lai izgatavotu un glabātu viltotas 100 ASV dolāru nominālvērtības banknotes. Apsūdzētajām personām bijis nolūks tās izplatīt lielā apmērā.

Organizētās grupas dalībnieki iekārtojuši tipogrāfiju Rīgā, pielāgojuši telpas tipogrāfijas vajadzībām, kā arī iegādājušies un uzstādījuši nepieciešamās iekārtas. Minētajā vietā apsūdzētie legālas darbības aizsegā īstenojuši viltotas ārvalsts valūtas – 100 ASV dolāru nominālvērtības naudaszīmju – izgatavošanu lielā apmērā.

Daļu no izgatavotajām viltotajām naudaszīmēm organizētās grupas dalībnieki glabājuši izveidotās tipogrāfijas telpās, daļu - savās dzīvesvietās, bet daļu - cita komersanta telpās.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka pavisam kopā organizētā grupa izgatavojusi un Valsts policijas darbinieki izņēmuši viltotas 35 745 100 ASV dolāru nominālvērtības naudaszīmes par kopējo summu 3,5 miljoni ASV dolāru jeb 3,16 miljoni eiro.

Apsūdzētās personas pie kriminālatbildības sauktas pēc Krimināllikuma 192. panta 3. daļas. Par viltotu ārvalstu valūtas pārvadāšanu, pārsūtīšanu, iegādāšanos vai glabāšanu nolūkā to izplatīt vai par to izgatavošanu, kā arī par šāda viltojuma izplatīšanu lielā apmērā organizētā grupā soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Lieta izskatīšanai nodota Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai.

Jau vēstīts, ka 2016. gadā Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde (ENAP) sadarbībā ar partneriem no ASV slepenā dienesta atklājusi noziedzīgu grupējumu, kas Rīgā kāda tipogrāfijas uzņēmuma telpās nodarbojusies ar naudas viltošanu, glabāšanu un izplatīšanu lielā apmērā starptautiskā līmenī.

Līdz šim tas ir lielākais konstatētais viltotas naudas daudzums Latvijā.

Toreiz aizdomās par viltoto banknošu glabāšanu un izplatīšanu lielā apmērā vismaz trīs gadu garumā policija aizturēja sešas personas - 1967. gadā, 1972. gadā, 1984. gadā, 1969. gadā un divus 1966. gadā dzimušus vīriešus. Ne viena no aizturētajām personām iepriekš nebija nonākusi policijas redzeslokā. Policija iepriekš atklāja, ka visi aizturētie ir Latvijas valsts piederīgie, un visi, izņemot 1972. gadā dzimušo vīrieti, strādājuši tipogrāfijā.