Jau ziņots, ka Valsts policija par šo ugunsgrēku sākusi kriminālprocesu, kurā, kā raidījumā pauda Kozlovskis, secināts, ka ļaunprātīga dedzināšana ugunsgrēka vietā nav konstatēta.

"Es varu apliecināt, ka Valsts policija noteikusi, ka izcelšanās vieta ir uzņēmuma teritorijā. Valsts policija strādā un nepieciešams vēl veikt darbības. Ja es izvirzītu apsūdzības konkrētiem darbiniekiem, es steigtos pa priekšu," skaidroja Kozlovskis.

Ministrs norādīja, ka visi uzņēmuma darbinieki ir snieguši liecības. "Viens ir tas, ko stāsta darbinieki, bet vēl ir policijas darbības, kas jāveic, lai pārliecinātos," skaidroja ministrs. Tāpat likumsargi vērtēs, vai uzņēmumu darbinieku rīcība bijusi adekvāta, informējot par ugunsgrēka izcelšanos.

Valsts meža dienesta (VMD) ģenerāldirektors Andis Krēsliņš savukārt norādīja, ka ugunsnovērošanas torņa dežurants pirmos dūmus šajā teritorijā novēroja 17. jūlijā pulksten 17.13, taču tā kā tuvākais tornis atrodas deviņu kilometru attālumā, tad konkrētu ugunsgrēka izcelšanās punktu VMD noteikt nevar. Vēlāk diskusijā Krēsliņš atklāj, ka torņa dežurants ir sazinājies ar uzņēmumu un uzzinājis, ka notiek dzēšana, taču netiek precizēts, vai tie ir ugunsdzēsēji, kas dzēš.

VUGD priekšnieks iestarpināja, ka dienests ierodoties konstatējis, ka ugunsgrēks ir liela apjoma un uzreiz nav iespējams konstatēt platību. Vienlaikus viņš uzsver, ka Ugunsdzēsības noteikumi nosaka, ka jebkurai personai, ieraugot ugunsgrēku, ir pienākums ziņot glābšanas dienestam.

Diskusijā par par ugunsgrēku Valdgales pagastā otrdien piedalījās Kozlovskis, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšnieks Oskars Āboliņš un Valsts meža dienesta ģenerāldirektors Andis Krēsliņš.

Vaicāts, vai kūdras ražošanas uzņēmumam bijuši nepieciešamie resursi ugunsgrēka dzēšanai, Āboliņš sarunā skaidroja, ka komercuzņēmējam resursi ir bijuši, piemēram, sūkņi un cisternas, un tie tikuši iesaistīti arī ugunsgrēka dzēšanā.

Āboliņš skaidroja, ka ugunsgrēka lineārais izplatīšanās ātrums bijis liels un darīt viss, lai ugunsgrēku ierobežotu, tostarp iesaistīti uzņēmuma resursi. Vienlaikus Āboliņš uzsvēra, ka katra minūte, kas pavadīta arī resursu piesaistē, ir izšķiroša.

Uz jautājumu, vai nebija iespējams uguni neielaist mežā, VUGD priekšnieks pēc īsa pārdomu brīža sacīja: "Šādos apstākļos nē."

Diskusijā Kozlovskis norādīja, ka katrs šāds notikums ir individuāls, bet lielais apjoms prasījis diezgan ilgu laiku, lai kopīgiem spēkiem izveidotu drošības perimetru. Tas tika izdarīts, kā arī apzināts bīstamības sektors. Uzreiz ugunsgrēku apturēt nevarēja, pauda ministrs.

Jau ziņots, ka, izvērtējot Valdgales pagasta kūdras un meža ugunsgrēka izcelšanās apstākļus, Valsts policija bez kriminālprocesuālām metodēm neguva atbildes uz visiem jautājumiem, tāpēc ierosināja kriminālprocesu.

Kriminālprocess sākts pēc Krimināllikuma 186. panta par mantas iznīcināšanu un bojāšanu aiz neuzmanības. Jau iepriekš kļuva zināms, ka patlaban likumsargi nesaskata ļaunprātīgas dedzināšanas pazīmes.

Kūdras un meža ugunsgrēks Talsu novada Valdgales pagastā ugun pievakarē. Pagājušās piektdienas, 27. jūlija, rītā ugunsgrēka dzēšanā no gaismas jau esošajiem Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) helikopteram un Lietuvas NBS helikopteram pievienojās arī helikopters no Baltkrievijas. Taču tā kā otrdien, 31. jūlijā, ugunsgrēka vietā degšana ar atklātu liesmu, bet atsevišķās vietās turpinās tikai gruzdēšana, tad nav nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai no gaisa izmantot trīs helikopterus. Tāpēc Baltkrievijas helikopters otrdien atgriezīsies Baltkrievijā.

Dzēšanas darbus turpinās Latvijas NBS un Lietuvas NBS helikopters.