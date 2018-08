Valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska pauda, ka reklāmas laukumu nomas kompānija "JCDecaux Latvija" policijā vērsusies ar iesniegumu par zaudējumiem maldinošo plakātu izlīmēšanas dēļ. Uzņēmumam nodarīti 2450 eiro zaudējumi.

Iesniegums tiks nosūtīts izskatīšanai attiecīgajai VP struktūrvienībai, skaidroja VP pārstāve.

"Daudz resursu tika un tiek ziedots, lai novērstu izlīmēto reklāmu dēļ radušos zaudējumus un pieturvietas būtu savā agrākajā izskatā. Biezā līmes kārta no stikla jātīra nost vairākas reizes. Tā tur nav žēlota," portālam "Delfi" stāstīja "JCDecaux Latvija" vadītāja Jeļena Brokāne.

"Vairākas reizes policijā esam vērsušies ar iesniegumiem arī par pieturvietās izsistiem stikliem, jāsaka, ka gandrīz visos gadījumos esam saņēmuši atpakaļ zaudēto naudu. Ceram, ka tā būs arī šoreiz," atklāja Brokāne. Tāpat viņa sacīja, ka kompānija kopumā konstatējusi 49 pilsētā izlīmētus maldinošus plakātus par indīgiem zirnekļiem.

"Nesaprotu, kāds bija šīs idejas autora mērķis. Ceru, ka drīz vien šī situācija tiks atrisināta un līdzīgi atgadījumi vairs neatkārtosies," skaidroja "JCDecaux Latvija" pārstāve.

Jau ziņots, ka persona, kas sevi sauc par mākslinieku "Some 1", uzņēmusies atbildību par pirmdienas rītā izlīmētajiem plakātiem, kuros bija pausta viltus informācija par it kā indīgiem zirnekļiem, portālam "Delfi" elektroniskā vēstulē paziņojis kāds Jānis Kļava, kurš paudis, ka ir mākslinieks "Some 1".

Savu identitāti portālam "Delfi" persona atklāt atteicās.

Valsts policijā portāls "Delfi" iepriekš uzzināja, ka saistībā ar izlīmētajiem plakātiem, kas satur nepatiesas ziņas, policijā sākta resoriskā pārbaude. Parasti pēc pārbaudes likumsargi secina, vai ir pamats administratīvās lietvedības vai kriminālprocesa sākšanai.

Agrā pirmdienas rītā vairāki Rīgas iedzīvotāji sabiedriskā transporta pieturās pamanījuši plakātus, kuros iedzīvotājus brīdina uzmanīties no indīgiem zirnekļiem. Veselības inspekcija (VI) uzsvēra, ka tā ir viltus ziņa un aicināja nebūt lētticīgiem.

Pašlaik par apzinātu informācijas izplatīšanu par nepatiesu notikumu vai apzinātu nepatiesa notikuma inscenēšanu, kā rezultātā ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības vai citi speciālie dienesti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam pienākumam tiek iesaistīti reaģēšanā uz šādu informāciju vai notikumu Rīgas pašvaldības policijā sākta administratīvā lietvedība, iepriekš skaidroja pašvaldības policijas pārstāvis Toms Sadovskis.

Par šādu pārkāpumu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 35 līdz 210 eiro, bet juridiskajām personām — no 700 līdz 7000 eiro.