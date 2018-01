Jaunās e-paraksta tehnoloģiskās platformas, kurai bija jāsā darboties no 2. janvāra, ieviešanā radušās problēmas un aptuveni 10% lietotāji saskaras ar traucējumiem, vēstī Latvijas Televīzija.

Par e-paraksta pakalpojumu nodrošināšanu atbildīgais Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) LTV atzīst, ka traucējumi novēroti aptuveni 10% lietotāju. Tehnoloģisko platformu nākas mainīt Eiropas Savienības regulas dēļ. Pārejas process paredzēts trīs mēnešus.

Problēmas galvenokārt radušās tieši portāla lietotājiem, bet ievērojami mazāk tiem, kuri e-parakstu lieto ar kartēm, ziņo LTV.

LVRTC valdes priekšsēdētājs Jānis Bokta LTV skaidrojis, ka pēc portāla statistikas katrs piektais saskaras ar kādām grūtībām vai izaicinājumu tiešajā migrācijas procesā. Lai visus apkalpotu, šajās dienās būtiski palielināts klientu apkalpošanas speciālistu skaits.

"Lai varētu portālu lietot, jāveic jauna pieteikšanās. Ja ir identifikācijas (ID) karte vai mūsu karte, tad to var izdarīt attālināti. Nekur nav jāiet. Ja nav, tad ir jāpiesakās kurjeram. Portālā to var izdarīt, un tad kurjers jums ērtā laikā, kuru jūs paši norādītu, jūs apmeklēs. Par to nebūs jāmaksā," skaidro LVRTC vadītājs.

Savukārt "Apple" lietotājiem e-paraksta lietošana pagaidām ir sarežģītāka, jo "Apple" nav publicējis e-paraksta programmatūru.