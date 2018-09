Viņš rezumēja, ka kopējie secinājumi mācību izskaņā ir "ļoti, ļoti pozitīvi", tāpēc par paveikto esot liels gandarījums. "Izspēlējot hibrīdscenāriju, mēs pārbaudījām, cik lielā mērā ne tikai NBS, bet arī mūsu sadarbības partneri – VP un VRS – ir gatavi strādāt šajā komplicētajā vidē, un rezultāts, kā jūs redzat, ir ļoti, ļoti pozitīvs," pauda Kalniņš.

Pēc NBS komandiera stāstītā, Jēkabpilī notikusī mācību daļa apliecināja, ka, ilgstoši veicinot NBS sadarbību ar policiju, ir panākta "absolūta sinhronizācija", lai abi dienesti maksimāli precīzi varētu darboties kopā viena mērķa sasniegšanai.

Valsts prezidents Raimonds Vējonis atklāja, ka mācību "Namejs 2018" laikā notika arī valdības mācības "Kristaps", kurās Ministru kabinets izspēlēja darbības, kādas būtu jāveic hibrīdapdraudējuma situācijā, "lai arī valdības locekļiem un ministrijām būtu skaidrība par saviem pienākumiem, uzdevumiem un to, kā sadarboties krīzes situācijās".

Ādažu poligonā sākas lielāko militāro mācību "Namejs 2018" viesu un mediju diena. pic.twitter.com/fsFZyVNjvQ — NBS (@Latvijas_armija) September 1, 2018

Kalniņš uzteica civiliedzīvotājus par karavīriem sniegto atbalstu, lai tie varētu izspēlēt iecerētos taktiskos uzdevumus. Pēc viņa teiktā, mācības apliecināja, ka "nav absolūti nekādu šaubu par pilnīgu Latvijas sabiedrības atbalstu bruņotajiem spēkiem".

Armijas komandieris klāstīja, ka mācībās tika "maksimāli pārbaudītas visas spējas" – gan Gaisa spēku, gan Jūras spēku, gan kiberaizsardzības speciālistu. "Tā ir mūsu taktika, kādā veidā mēs ļoti komplicētā vidē vēlamies nodrošinot valsts aizsardzību, novājinot pretinieku," skaidroja Kalniņš.

Kā ziņots, Ādažu bāzē šodien norisinājās NBS lielāko militāro mācību "Namejs 2018" mediju un viesu diena.

Mācības "Namejs 2018" ilgst no no 20. augusta līdz 2. septembrim. To mērķis ir pārbaudīt un pilnveidot NBS gatavību izvērsties valsts aizsardzības uzdevumu izpildei kā patstāvīgi tā arī kolektīvās aizsardzības sistēmas ietvaros.

Mācībās piedalās vairāk nekā 10 000 dalībnieku – Latvijas un sabiedroto spēku karavīri un zemessargi, rezerves karavīri, brīvprātīgie rezervisti, Aizsardzības ministrijas darbinieki un Iekšlietu ministrijas struktūru personāls – policisti un robežsargi.