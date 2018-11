Ārstu biedrības prezidenta amatam bez Aizsilnieces pieteicies vēl viens kandidāts

Uz Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) prezidenta amatu bez LĀB viceprezidentes, ģimenes ārstes Ilzes Aizsilnieces kandidē vēl viens ārsts, aģentūru LETA informēja biedrības pārstāve Sendija Burka-Šaicanova.

Viņa sacīja, ka patlaban uz prezidenta amatu pieteikušies divi kandidāti, kuru vārdus LĀB atklās pēc biedrības valdes sēdes nākamnedēļ, 14. novembrī.

Burka-Šaicanova norādīja, ka pirms kandidātu izziņošanas jāpārbauda kandidātu iesniegtie dokumenti, tostarp jāpārbauda, vai visi ārsti, kuri parakstījušies par attiecīgā kandidāta sarakstu, ir LĀB biedri.

Kandidātu LĀB prezidenta amatam var izvirzīt ar vismaz 50 biedru parakstītu iesniegumu, kas jāiesniedz biedrības valdei.

Jau vēstīts, ka līdz šim uz LĀB prezidenta amatu bija pieteikusies tikai Aizsilniece, par kuru oktobrī LĀB biedru pilnsapulcē kvoruma trūkuma dēļ vēl nevēlēja. Toreiz kvoruma nodrošināšanai bija nepieciešams, lai pilnsapulci apmeklētu 1261 ārsts, tomēr tik daudz ārstu nebija ieradušies, kā rezultātā pilnsapulce nebija lemttiesīga.

Burka-Šaicanova informēja, ka atkārtota pilnsapulce notiks 21. novembrī. Šajā pilnsapulcē saskaņā ar biedrības statūtiem vairs nav nepieciešama puse no biedru skaita, lai sapulce būtu lemttiesīga. Attiecīgajā datumā lemttiesīgi būs visi uz sēdi ieradušies ārsti. Lai apstiprinātu jauno prezidentu, nepieciešama puse no biedru skaita plus viens, piebilda Burka-Šaicanova.

Kā ziņots, līdzšinējais LĀB prezidents Pēteris Apinis nolēmis pamest biedrības vadību. "Man termiņš beidzas 23. novembrī, un es esmu cita darba meklējumos," intervijā "Neatkarīgajai Rīta avīzei" atzina Apinis.

"Lielākā problēma ir apstāklī, ka es Latvijas medicīnā neesmu mācējis nosargāt sabiedrības veselības pamatprincipus: vienlīdzību un pieejamību. Neesmu mācējis saglabāt dialogu ar ministriju, kurā vairs nestrādā neviens medicīnas speciālists. Neesmu mācējis pārliecināt ministriju, ka naudu, ko valsts papildus iedevusi medicīnai - šogad aptuveni 200 miljonu - nav jāizpļekarē, bet ar to jāpalielina algas. Vārdu sakot, jānāk jaunam līderim, kurš, iespējams, varēs kaut kādā mērā pārliecināt visgudrāko, visu zinošo ministri un paštaisnos ierēdņus," aiziešanu pamatojis Apinis.