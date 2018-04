Iestājoties labvēlīgiem laika apstākļiem ir atsākušies vērienīgi būvdarbi ceļā no Preiļiem uz Aglonu (P62) un no Preiļiem uz Atašieni. Gan vienā, gan otrā posmā autobraucējiem jārēķinās ar līdz pat stundai ilgāku laiku ceļā, portālu "Delfi" informē VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC).

Posmā no Bašķiem līdz Preiļiem pagaidu luksofori ir uzstādīti septiņos posmos, to izbraukšanai būs nepieciešama stunda, brīdina LVC. Remontdarbus ir iespējams apbraukt pa galvenās nozīmes autoceļiem, braucot pa Daugavpils šoseju tālāk pa Daugavpils apvedceļu un autoceļu Daugavpils - Rēzekne, vai arī no Daugavpils šosejas nogriežoties uz Nīcgali un tālāk caur Kalupi izbraukt pie Špoģiem.

Tāpat ceļus ir iespējams apbraukt, izmantojot reģionālās un vietējās nozīmes autoceļus. Tiem, kas dodas no Daugavpils puses vai uz to, remontposmu no Preiļiem līdz Bašķiem iespējams apbraukt Špoģos, pagriežoties uz Pelēčiem vai arī pa lokālu apbraucamo ceļu caur Preiļiem, Aizkalni un gar Aglonas staciju. Dodoties no Maltas puses, posmu apbraukt var caur Feimaņiem pa autoceļu V742 Preiļi-Gaiļmuiža-Krāces stacija, skaidro LVC.

Savukārt posmā no Steķiem līdz Atašienei ir pieci ar luksoforiem regulējami posmi un izbraukšanai vajadzīga vairāk nekā pusstunda. Remontposmu no Steķiem Atašienes virzienā var apbraukt pa vietējās nozīmes autoceļiem V755 Turki-Mežāre un V754 caur Steķiem.

LVC portālu "Delfi" informē, ka posmā no Bašķiem līdz Preiļiem pilnībā pārbūvē ceļa segu, sākot no salturīgā slāņa un šķembu pamata, visā trases garumā kūdras pamatu nomaina pret smilti. Ceļa segumam paredzētas trīs kārtas asfalta, atjaunos arī tiltus pār Preiļupi un Jašu. Savukārt posms no Steķiem līdz Atašienes krustojumam ir vēl pēdējais palikušais grants seguma posms šajā ceļā. Tur būvdarbos pārbūvē ceļa pamatus un ieklās trīs jaunas asfalta kārtas. Vienlaikus ceļā tiek iztaisnoti arī vairāki līkumi, bet Neretas upes caurteku pārbūvēs no monolīta betona.