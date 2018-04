No pirmdienas sākas reģionālā autoceļa Jelgava- Iecava (P93) pārbūve posmā no Jelgavas šosejas (A8) līdz pagriezienam uz Katrīnsilu (3,3. līdz 8,9. kilometram) un autoceļa Ventspils-Grobiņa (P111) segas pārbūve posmā no Labraga līdz Mežainei (43,2. līdz 63. kilometram). Autovadītājiem jārēķinās ar ātruma ierobežojumiem.

Atsākts arī autoceļa Krāslava – Preiļi – Madona remonts posmā Steķi – Atašiene. Šīs remonta vietas šķērsošanai jārēķinās ar papildus pusstundu, jo satiksme tiks regulēta ar luksoforiem piecos posmos.

Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsākta arī autoceļa Pļaviņas–Madona–Gulbene pārbūve no pagrieziena uz Kaipiem līdz pagriezienam uz Gulbīti (71,50. līdz 80,43. kilometram), satiksmi tur divos posmos regulē ar luksoforiem.

Tāpat ir sākti remontdarbi uz trīs tiltiem. Daugavpils šosejas (A6) 132. kilometrā pie Pļaviņām uz tilta pār Aivieksti. Tu satiksme no Daugavpils puses tiek novirzīta pa apbraucamo ceļu caur Glāzniekiem, virzienā no Rīgas satiksme notiek pār tiltu, savukārt sabiedriskā transporta satiksme pār tiltu tiek regulēta ar luksoforiem. Remonts notiek arī uz tilta pār Daugavu uz Daugavpils apvedceļa (A14), un satiksme pār tiltu tiek organizēta ar luksoforiem. Rendā uz tilta pār Abavu autoceļa Talsi–Stende–Kuldīga (P120) 33. kilometrā, satiksme tiek organizēta ar luksoforiem.

Vienlaikus daudzviet satiksmi ietekmē arī pavasara šķīdonis. Plānojot braucienus reģionos, autovadītājiem ir jārēķinās, ka pavasara atkušņa laikā braukšanas apstākļi uz grants ceļiem ir apgrūtināti. Vairumā valsts autoceļu ar grants segumu ir ieviesti transporta masas ierobežojumi.

Vecumnieku novadā šķīdoņa dēļ slēgta satiksme uz autoceļa Bauska–Aizkraukle (P87) posmā no Bārbeles līdz Krīčiem (28,08. līdz 35,18. kilometram). Apbraucamais ceļš pa Vecumnieki–Nereta–Subate (P73) vai Ķekava–Skaistkalne (P89).

Šķīdoņa dēļ ir slēgti arī seši citi autoceļu posmi. Vecumnieku novadā uz ceļa Bauska–Aizkraukle (P87) posmā no Bārbeles līdz Krīčiem (28,1. līdz 35,2. kilometram), kas apbraucams caur Vecumniekiem par autoceļiem Ķekava-Skaistkalne (P89) un Vecumnieki–Nereta (P73). Vecumnieku novadā uz ceļa Valle–Sietiņi–Kurmene (V936) posmā no Mežmuižas līdz Kurmenei (4,7. līdz 12,4. kilometram), kas apbraucams pa autoceļu Vecumnieki–Nereta–Subate (P73) un Ozolaine–Skaistkalne–Straumes (V1003). Vecumnieku novadā uz ceļa Sietiņi–Ozoliņi (V940) posmā no autoceļa Vecumnieki–Nereta–Subate (P73) līdz autoceļam Valle–Sietiņi–Kurmene (V936) (0.l līdz 2. kilometram.), kas apbraucams pa autoceļu Vecumnieki–Nereta–Subate (P73) un Ozolaine–Skaistkalne–Straumes (V1003). Krustpils novadā uz ceļa Antūži–Krustpils (V782) netālu no Bērzaunes tilta, kur slēgto posmu iespējams apbraukt caur Variešiem vai pa pašvaldības ceļiem. Dobeles novadā ceļš Naudīte–Slagūne–Upenieki (V1129) ir slēgts visā tā garumā (0. līdz 16,5. kilometram), apbraucams caur Dobeli un Anneniekiem. Balvu novadā slēgts ceļa Ruskulova–Bērzpils (V493) posms no Naglīšiem līdz reģionālajam ceļam Rēzekne–Gulbene (P36) (21,7. līdz 31,5. kilometram), apbraucamais ceļš pa Bērzpils–Tilža (V489) , P48 un V462.