Četri 13. Saeimas deputāti dod zvērestu latgaliski

Pirmajā 13. Saeimas sēdē četri politiķi deputāta zvēresta vārdus teica latgaliski. Pats pirmais tribīnē teikt svinīgo solījumu kāpa Aldis Adamovičs (JV; attēlā no kreisās) un viņš to darīja latgaliski. Viņa piemēram vēlāk sekoja arī Juris Rancāns (JKP), Ilga Šuplinska (JKP; attēla centrā) un Edmunds Teirumnieks (NA; attēlā no labās).

Jau iepriekš biedrībā "Latgolys Saeima" portālu "Delfi" informēja, ka šie 13. Saeimā no Latgales velēšanu apgabala ievēlētie deputāti ir atsaukušies biedrības aicinājumam dot deputāta zvērestu latgaliešu valodā.

Biedrība zvēresta došanu latgaliski nodēvējusi par akciju, norādot, ka tās mērķis ir veicināt parlamentā ievēlēto Latgales pārstāvju sadarbību kopēju mērķu labā pāri partiju robežām, kā arī pievērst uzmanību latgaliešu valodas normatīvā regulējuma jautājumiem, skaidroja "Latgolys Saeima".

Zvērēšanu latgaliski aizsāka deputāti Juris Viļums (LRA; iepriekš – ZRP) un Gunārs Igaunis (ZRP) 11. Saeimā. Zvērests latgaliski jau ir dots divos sasaukumos, taču šajā sasaukumā pirmo reizi to darīja dažādu politisko spēku pārstāvji tik kuplā skaitā.

Ziņots, ka 12. Saeimas pirmajā sēdē Viļums (LRA) svinīgo zvērestu teica latgaliešu valodā. Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa (tolaik – "Vienotība") šādā veidā dotu deputāta svinīgo solījumu nepieņēma, bet pēc pārtraukuma deputāti tomēr nobalsoja par viņa mandāta apstiprināšanu.

Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka 13. Saeima otrdien sanāk uz pirmo sēdi, kurā deputāta amata kandidāta statusā esošie politisko partiju pārstāvji deva deputāta svinīgo solījumu.

Saskaņā ar Satversmē noteikto jaunievēlētās Saeimas pirmo sēdi atklās un līdz 13. Saeimas priekšsēdētāja ievēlēšanai vadīs 12. Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (NA).