Runājot par paveikto maksātnespējas jomā, Ličkovska sacīja, ka normatīvo aktu līmenī viss ir pabeigts, bet praksē MNA turpina īstenot visus paredzētos pasākumus. 2018. gadā MNA organizējusi vienu administratoru kvalifikācijas eksāmenu un vienu eksāmenu administratora amata pretendentiem. Pirmo kārtojis 31 administrators, no kuriem četri eksāmenu nav nokārtojuši, bet otro kārtojuši 26 amata kārtoji un lielākā daļa jeb 18 personas eksāmenu nav nokārtojušas. Līdz ar to tikai astoņi pretendenti iecelti administratora amatā.

Nākamais kvalifikācijas eksāmens plānots trešdien un to kārtos 70 administratori. Kopumā no reformas ieviešas aspekta no visiem administratoriem puse ir tādi, kas izgājuši caur kvalifikācijas eksāmenu, un puse ir tādi, kuri vēl nav kvalificēti, bet lielākā daļa no tiem eksāmenu kārtos, rezumēja MNA pārstāve, piebilstot, ka statistika liecina, ka no esošajiem administratoriem aptuveni 15% izkrīt eksāmenos.

Šobrīd reģistrēti 244 maksātnespējas administratori. MNA dati liecina, ka izbeigti ir 25 sertifikāti, bet divi administratori ir atstādināti no mata, jo ir aizdomas turētie kriminālprocesā. Ličkovska paskaidroja, ka persona ir piespiedu kārtā atstādināta un nevienā procesā neko neadministrē. Savukārt seši administratori paši objektīvu iemeslu dēļ lūguši apturēt darbību.

Uz jautājumu, cik no 244 administratoriem paralēli ir arī advokāti, Ličkovska precīzus datus sniegt nevarēja, taču norādīja, ka vairāk nekā puse ir arī advokāti.

MNA apkopotie dati liecina, ka 2017. gada 1. janvārī, maksātnespējas reformu uzsākot, reģistrēti bijuši 312 administratori. 2018. gada 1. janvārī to skaits bija sarucis līdz 255 personām, bet patlaban tas nokrities līdz 244 šī amata pārstāvjiem.

Preventīvās uzraudzības pasākumos MNA šogad pārbaudījusi 142 procesus, no kuriem 98 gadījumos bijis pozitīvs rezultāts, bet negatīvs rezultāts – 18 gadījumos. 26 gadījumos pārbaude turpinās.

Savukārt izskatot saņemtās sūdzības, MNA secinājusi, ka 29% gadījumu atzīti pārkāpumi. Pērn MNA saņēmusi 132 sūdzības par administratoru darbu, bet šogad līdz 31. maijam sūdzību skaits sasniedz 59. Visbiežāk administrators līdz galam nav izvērtējis parādnieka iepriekš slēgtos darījumus, nav apzinājis parādnieka mantu vai nav ievērojis procesuālos termiņus. Tāpat bijuši gadījumi, kad administrators pārskaitījis sev atlīdzību pirms veicis darbības, par ko šī atlīdzība paredzēta, vai pirms kreditors to apstiprinājis.

Gandrīz vienmēr pārkāpumi konstatēti pārbaudes prakses vietās. Līdz 31. maijam MNA bijis 33 pārbaudes administratoru prakses vietās un 22 gadījumos tai bijuši iebildumi. Septiņos gadījumos atzinums pārbaudē bijis negatīvs.

MNA dati liecina, ka 15 iesniegumus saistībā ar iespējamu noziedzīgu nodarījumu nosūtījusi Valsts policijai, savukārt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam nosūtīti septiņi iesniegumi. Attiecībā uz administratīvajiem pārkāpumiem policijai nosūtīti 20 iesniegumi.