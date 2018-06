Dombrovska pievienošanās "Saskaņai" politologam bijusi pārsteigums, taču vienlaikus tas vērtējams kā veiksmīgs partijas gājiens. "No vienas puses tiek atrisināta problēma ar partijas vadītāju Nilu Ušakovu, uz kuru tika izdarīts spiediens, lai viņš kļūtu par premjera amata kandidātu. Dombrovskis šajā gadījumā ļauj Ušakovam mierīgi būt mēra amatā un nesatraukties par to, kas būtu, ja būtu. Citādāk "Saskaņai" būtu problēmas, ja viņš būtu spiests aiziet no mēra mata," sacīja politologs.

Otrs Dombrovska piesaistīšanas iemesls ir centieni turpināt iesākto partijas līniju latviešu elektorāta piesaistē, kas jau ticis aizsākts pārtraucot partijas līgumu ar Krievijas prezidenta Vladimira Putina pārstāvēto partiju "Vienotā Krievija" un ieturēto Eiropas sociāldemokrātu līniju, kas pēdējā laikā tiekot īpaši uzsvērta.

"Viņš ir pieņemams krievvalodīgo elektorātam, un, ja nokļūtu valdībā, viņš arī turpinātu tēmu par to, kā veidot attiecības ar krievvalodīgo kopienu. No otras puses viņš ir pieņemams arī latviešu publikai, jo bijis ministrs. Tā ir veiksmīga izvēle un arī nekas skandalozs nav dzirdēts par viņu. Dombrovska kandidatūra ļautu saistīt abas puses - jaunpienācējus jeb tos, kas agrāk balsoja par "Saskaņu" no latviešu elektorāta puses un mēreni noskaņotos krievvalodīgos vēlētājus, kam ne visai patīk Latvijas Krievu savienības izdarības," norādīja Rozenvalds.

Viņš pieļāva, ka Dombrovskis atgriezies politikā, jo, ļoti iespējams, viņa vadītajā domnīcā "Certus" būs problēmas ar finansējumu, kas varētu rasties saistībā ar "ABLV Bank" sabrukumu.

Jau vēstīts, ka Dombrovskis izvirzīts kā iespējamais partijas "Saskaņa" premjera amata kandidāts, par ko lēmums vēl jāpieņem politiskā spēka domei, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" teica Ušakovs.

Ušakovs norādīja, ka Dombrovska kandidatūru izvirzījis viņš un "Saskaņas" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs. Politiķis uzsvēra, ka šis vēl nav gala lēmums. To 18. jūnijā pieņems partijas biedri.

Pats Dombrovskis intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" apliecināja, ka ir iestājies partijā "Saskaņa" aizvadītajā nedēļā. Dombrovskis teica, ka nevar komentēt ne "Saskaņas" kandidātus Saeimas vēlēšanām, ne iespējamo premjera amata kandidātu. "Tie nav mani lēmumi," viņš uzsvēra.