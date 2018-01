Ņemot vērā speciālistu sūdzības par grūtībām sazvanīt e-veselības speciālistus, Štālberga uzsvēra, ka konsultācijas par sistēmas pakalpojumu lietošanu sniedz īpaši izveidots e-veselības lietotāju Atbalsta dienests. Tas sniedz telefoniskas konsultācijas katru dienu no plkst. 8 līdz 20. Šī gada pirmajā darba dienā, 2. janvārī, Atbalsta dienestā būtiski pieauga saņemto zvanu skaits. Vairāk nekā 90% zvanu tika saņemti no ārstniecības personām un farmaceitiem, kuri vēlējās konsultēties par e-veselības lietošanu. Savukārt turpmākajās dienās speciālistu zvanu skaits samazinājās.

NVD skaidroja, ka 2. janvārī kopumā saņemti 1228 zvani, no kuriem 1155 zvani no ārstniecības personām un farmaceitiem, savukārt 73 zvani no iedzīvotājiem. Savukārt 3.janvārī kopumā saņemti jau tikai 688 zvani - no tiem 623 zvani no ārstniecības personām un farmaceitiem, savukārt 65 zvani no iedzīvotājiem. 2017.gada decembra sākumā no speciālistiem tika saņemti aptuveni 130 zvani dienā, savukārt no iedzīvotājiem - aptuveni 15 zvani dienā.

Visbiežāk ārstniecības personas un farmaceitus interesē, kā elektronizēt (ievadīt e-veselības sistēmā) papīra recepti vai darbnespējas lapu, ja tā ir izsniegta pacientam pirms 2018. gada 1. janvāra. Atsevišķos gadījumos konsultācija tiek sniegta, jo izrakstītajā e-receptē nav korekti aizpildīta informācija no ārsta puses, piemēram, nav norādīts precīzs diagnozes kods. Tas ir svarīgi, jo kompensējamo medikamentu izrakstīšana notiek atbilstoši noteiktām diagnozēm, skaidroja NVD.

Speciālisti arīdzan interesējas, kādos gadījumos pēc 1. janvāra ārstniecības personām jāturpina izrakstīt papīra receptes. NVD atzīmēja, ka Atbalsta dienesta pakalpojumus aktīvi izmanto ārsti, kuri e-veselības lietošanas līgumu noslēdza tikai pagājušā gada nogalē un vēl nav pilnībā apguvuši visas sistēmas lietošanas nianses.

Ja e-veselības lietotāju Atbalsta dienestu nevar sazvanīt, bet konsultācija ir nepieciešama nekavējoties, NVD aicina sazināties ar Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām.

Savukārt no iedzīvotāju puses Atbalsta dienestā visbiežāk tiek saņemti jautājumi, kas ir saistīti ar iesnieguma iesniegšanu pabalsta pieprasīšanai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA), ja e-veselības sistēmā ir noslēgta e-darbnespējas lapa. Skaidrojums par to ir pieejams gan e-veselības portālā, gan VSAA mājaslapā, piekodināja dienestā.

Kā ziņots, no 1. janvāra Latvijā sākta obligāta valsts e-veselības sistēmas lietošana, kas paredz, ka turpmāk darbnespējas lapu un valsts kompensējamo zāļu recepšu aprite būs tikai elektroniska. Šonedēļ e-veselības sistēmai pieslēgušās visas ģimenes ārstu prakses, pastāstīja Štālberga.

Uz problēmām sistēmas darbībā arī šonedēļ norādījušas vairākas Latvijas medicīnas iestādes, ģimenes ārsti un aptiekas. NVD direktores vietniece informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Linda Freimane aizvadītajā nedēļā atzina, ka e-veselības sistēma optimāli varētu sākt strādāt pēc pāris nedēļām.

Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē otrdien plānots lemt, kad uz komisiju varētu tikt aicinātas amatpersonas, kas atbildīgas par problēmām, kas radušās ar e-veselības sistēmas darbību.