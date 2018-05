VNĪ norāda, ka biroja jaunās telpas būs piemērotas specifiskajām biroja funkcijām, kas ļaus iestādes darbiniekiem labāk pildīt savus darba pienākumus un atšķirībā no līdzšinējām telpām nodrošinās iestādes funkciju izpildi atbilstoši likumdošanai un saistošajiem normatīvajiem aktiem.

Telpas būs aptuveni par trešdaļu plašākas nekā līdz šim – līdzšinējo 2503 kvadrātmetru vietā jaunās telpas veido 3756 kvadrātmetri. Tajās pilnībā tiks nodrošinātas konfidencialitātes prasības, ievērots paaugstināts drošības līmenis, nodrošināta pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī būs ievērojami plašākas un ērtākas pārrunu telpas, uzsver VNĪ.

Aģentūra LETA ziņo, ka uzaicinātie viesi KNAB priekšniekam pasniedza arī dāvanas. Premjers uzdāvināja īpašu pildspalvu, finanšu ministre ziedus un šaha komplektu, bet vislielāko jautrību klātesošo vidū izraisīja ģenerālprokurora pasniegtā glezna, kurā attēlots purvs. Kalnmeiers skaidroja, ka šī dāvana sasaucoties ar premjera vēlējumu par sabiedriskās vides tīrību. “Mūsu dāvana arī saistās ar vidi. Gleznā ir purvs. Jūsu uzdevums ir strādāt, lai purvs būtu un paliktu tikai dabas vides objekts nevis sabiedrisko, politisko un biznesa norišu vieta,” uzsvēra Kalnmeiers.

"Viens no ārvalstu investīciju piesaistes faktoriem ir investīciju drošība valstī, kas savukārt saistīts korupcijas līmeni. Valsts kontrole ir norādījusi, ka drošas un labas darbavietas esamība KNAB ir viens no nepieciešamajiem faktoriem, lai veicinātu investīciju piesaistīti Latvijas ekonomikai. Esam gandarīti, ka, nodrošinot atbilstošas telpas šai stratēģiski nozīmīgajai institūcijai, kas ir arī viens no pārmaiņu programmas "100 adreses Latvijas valsts simtgadei" objektiem, VNĪ var pastarpināti dot savu pienesumu investīciju piesaistei un valsts attīstībai kopumā," ēkas atklāšanā paudis VNĪ valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis.

Viņš arī norādījis, ka šis bijis viens no organizatoriski sarežģītākajiem VNĪ īstenotajiem telpu pielāgošanas projektiem, jo bija jāizpilda paaugstinātas drošības prasības, kuras var veikt tikai būvuzņēmējs ar industriālās drošības sertifikātu un atbilstošu personālu.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola (ZZS) izteikusi prieku, ka sarežģīto projektu izdevies īstenot īsā termiņā, iekļaujoties tam paredzētajā budžetā.

Ēkai pilnībā nomainīts jumta segums, pārbūvēti ēkas inženierkomunikāciju tīkli un ierīkots mūsdienīgs, energoefektīvs apgaismojums un stiklota iekšpagalma fasāde. Telpas pārplānotas atbilstoši biroja vajadzībām, pastiprinātas nesošās konstrukcijas atbilstoši plānojumam kā arī veikti hidroizolācijas darbi esošajām ēkas pagrabstāva konstrukcijām, kā arī apdares un citi darbi.

Biroja telpu pielāgošanu KNAB vajadzībām Rīgas vēsturiskā centra teritorijā izvietotajā, 1875. gadā celtajā ēkā VNĪ īstenojusi laikposmā no 2015. gada sākuma līdz 2018. gada pavasarim. Iepriekš tā bijusi mājvieta VID Rīgas muitas reģionālajai iestādei. Projektēšanas darbus un autoruzraudzību veica SIA "REM PRO", būvuzraudzību veica SIA "Būvvalts", bet būvdarbus - SIA ''Abora''. Projekta kopējais budžets – 3,36 miljoni eiro.

Ēkas atklāšanā piedalījās VNĪ valdes priekšsēdētājs, premjers Māris Kučinskis (ZZS), finanšu ministre, KNAB priekšnieks Jēkabs Straume, ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers un Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisijas priekšsēdētājs Aleksejam Loskutovam (V).