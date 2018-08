Pirmdien no meža Apes novada Trapenes pagastā izglābti divi apmaldījušies cilvēki, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ( VUGD ).

Izsaukumu glābēji saņēmuši ap pulksten 22.

Pareizais virziens izkļūšanai no meža cilvēkiem norādīts, izmantojot automašīnas skaņas un gaismas signālus.

Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 55 izsaukumus – 10 uz ugunsgrēku dzēšanu un 39 uz glābšanas darbiem, bet seši no izsaukumiem bija maldinājumi.

Ugunsdzēsēji devās dzēst degošus atkritumus, sausu zāli, skaidu kaudzi, vieglo automašīnu, neapsaimniekotas ēkas sienu, šķūni, saimniecības ēku un bez uzraudzības atstāts piedegušu ēdienu.

Savukārt, palīdzot bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem dzīvniekiem, pirmdien ugunsdzēsēji glābēji Lielajā ielā, Rīgā, atbrīvoja makšķerauklā sapinušos gulbi, Jātnieku ielā, Daugavpilī, no trešā stāva balkona nocēla kaķi, Ikšķiles novada Tīnūžu pagastā no koka nocēla kaķi, bet Salaspils novada Salaspils pagastā no upes izcēla savainotu suni, kuru nodeva patversmes darbiniekiem.