Šonedēļ Ukrainā sākās Latvijas karavīru vadītais militāro nodarbību sagatavošanas un vadīšanas kurss, kurā Latvijas bruņoto spēku instruktori apmāca instruktorus no Ukrainas 184. mācību centra, informēja Aizsardzības ministrijas Preses nodaļa.

Latvijas karavīru uzdevums ir veikt Ukrainas karavīru pamatapmācību - militāro pamatiemaņu apgūšanu, kā arī nodrošināt militāro nodarbību vadīšanas un sagatavošanas kursu. Latvijas karavīri gada laikā nodrošina vairāku šādu apmācības kursu norisi Ukrainas bruņoto spēku instruktoriem.

Ukrainas karavīri regulāri piedalās dažādos apmācības kursos arī Latvijas bruņoto spēku vienībās, piemēram, apgūst angļu valodu Nacionālo bruņoto spēku Valodu skolā un piedalās Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas skolas organizētajā Nesprāgušās munīcijas izlūkošanas kursā.

Jau ziņots, ka pēc Ukrainas lūguma Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīri no dažādām bruņoto spēku vienībām Apvienotajā daudznacionālās apmācību grupas sastāvā "Ukraina" kopā ar instruktoriem no ASV, Lietuvas, Latvijas, Kanādas un Lielbritānijas jau no 2015. gada veic Ukrainas bruņoto spēku karavīru apmācību.