"[..] Tagad, ja vaicāsim cilvēkiem uz ielām, kurš ir krievu politiķis Latvijā, deviņi no desmit cilvēkiem atbildēs, ka tas ir Rīgas mērs Nils Ušakovs (S). Un citi krievu politiķi it kā neeksistē," sacīja Mitrofanovs, paužot pārliecību, ka "Saskaņa" nav viendabīga partija.

Mitrofanovs uzskata, ka Ušakovs sevi uztver kā daļu no latviešu nacionālās elites un negrib saasināt attiecības ar to. "[..] Ušakovs ir nodrošinājis sev karjeru ar krievvalodīgo cilvēku balsīm, bet tagad viņš ir daļa no elites un negrib rūpēties par cilvēkiem, kuri par viņu balsoja. Tas ir netaisnīgi un nepareizi. Mēs par to vairāk neklusēsim, mēs runāsim par to atklāti un kritizēsim Ušakova kungu. Viņš ir attālinājies no tautas un negrib sarežģīt attiecības ar valdošajiem politiķiem," uzskata LKS līdzpriekšsēdētājs.

Jautāts, vai LKS cīņā par krievu mācību valodas saglabāšanu kaut kā palīdz Krievijas Valsts dome, Krievijas vēstniecība, Mitrofanovs pauda, ka LKS nejūt atbalstu Krievijas valsts politikas līmenī. "Mums tur ir draugi, kas personīgi mūs atbalsta, – deputāti, žurnālisti, diplomāti. Ar viņiem ir viegli runāt, jo viņi ir izglītoti cilvēki, viņiem ir vēlme iedziļināties mūsu jautājumos. Cits stāsts ir par Krievijas valsts politiku. Tajā līmenī mēs nejūtam atbalstu. Mūs viņi var atbalstīt kā tautiešus ārzemēs, piemēram, iedot nelielu naudiņu, lai mēs varētu izdot kārtējo grāmatu, bet tas neatrisina mūsu problēmas. Kad es jautāju, kāpēc nav atbalsta no Krievijas valsts puses, man atbildēja, ka ir ļoti liela inerce valsts politikai un tā nemainīsies tuvākajā laikā," klāstīja Mitrofanovs.

"Mums pietiktu, ja Krievija dotu mājienu saviem uzņēmējiem, kas ir saistīti ar Latviju, lai viņi kaut ko ziedo LKS. Patlaban mēs iztiekam tikai ar saviem līdzekļiem, partijas biedru ziedojumiem, bet tie ir ļoti ierobežoti," piebilda politiķis.