Siltumtīklus atjaunos Ugāles ielas posmā no Vaiņodes ielas līdz M. Ķempes ielai, posmā no Vecās ostmalas 40 līdz Vecajai ostmalai 47, posmā no Krūmu ielas 49 līdz Krūmu ielai 57 un posmā no Baznīcas ielas 20 pa Stendera ielu līdz A. Pumpura ielai 10.

Pašlaik darbi jau sākti Baznīcas ielas posmā, kur atjaunos siltumtīklus 635 metru garumā. Laikā no 2. jūlija līdz 8. jūlijam siltumenerģijas pakalpojums nebūs pieejams klientiem, kuru mājokļi atrodas rekonstrukcijas darbu norises apkārtnē. Rekonstrukcijas laikā tehniski nokalpojušie siltumtīkli tiks atjaunoti, izmantojot modernus un augstvērtīgus materiālus, kas garantēs siltumtīklu efektīvas kalpošanas ilgumu pat līdz 30 gadiem, skaidroja Tērauda.

Rekonstrukcijas galvenie ieguvumi ir augstāka siltumapgādes infrastruktūras drošība un mazāki siltuma zudumi siltumtīklos. Projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu ar mērķi veicināt energoefektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē. Rekonstrukcijas darbus Baznīcas ielas posmā nodrošina "Liepājas enerģijas" sadarbības partneris SIA "Grobiņas SPMK".

Saistībā ar rekonstrukcijas darbiem plānoti arī satiksmes kustības ierobežojumi – līdz 2.jūlijam būs slēgta satiksme Baznīcas ielā, posmā no Skolas ielas līdz Bāriņu ielai. Autovadītāji aicināti būt uzmanīgiem un sekot līdzi ceļa zīmēm, lai apbrauktu slēgto ielas posmu. Par turpmākajiem satiksmes ierobežojumiem šajā posmā "Liepājas enerģija" informēs atsevišķi.

Vasaras laikā tiks sākti un līdz apkures sezonas sākumam noritēs arī pārējo trīs siltumtīklu rekonstrukcijas projekta posmu – Ugāles ielas, Vecās ostmalas un Krūmu ielas – atjaunošanas darbi. Projekta "Centralizēto pārvades un sadales tīklu pārbūve Liepājā" kopējie izdevumi plānoti 1 027 625 eiro apmērā, no tiem attiecināmie izdevumi ir 1 013 031,88 eiro. Kohēzijas fonda atbalsta finansējums ir 405 213 eiro jeb 40% no attiecināmajiem izdevumiem.