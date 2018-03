Takas veidotāji skaidro, ka tā būs īpaša ne tikai ar to, ka tās pirmais elements būs Ēnu dārzs, kas būs Baltijas valstīs unikāls brīvdabas atpūtas objekts, bet arī ar to, ka taka tiks izbūvēta par LU absolventu un draugu saziedotajiem līdzekļiem.

Kopējās Ēnu dārza izbūves izmaksas mērāmas 45 000 eiro, šobrīd saziedota ir aptuveni trešdaļa - 13 000 eiro. Ar saziedoto naudu plānots segt būvmateriālu, būvdarbu un daļējus labiekārtošanas izdevumus Ēnu dārza teritorijā. Režģu laipa vīsies cauri dārzam 150 metru garumā.

Idejas iniciatori skaidro, ka ik nedēļu, ziedojot izvēlētajam projektam, ir iespējams iegūt devīgākās fakultātes godu. Līdz šim devīgākie savai universitātei izrādījušies LU Juridiskās fakultātes absolventi, kur lielākais individuālais ziedojums ir 1000 eiro. Organizatori atklāj, ka ziedošanas kampaņas kulminācija paredzēta šā gada 18. maijā, LU Absolventu dienā, kas LU Botāniskajā dārzā pulcēs vairākus tūkstošus absolventu un sadarbības partneru.

Šobrīd tiek īstenota LU Botāniskā dārza atjaunošana, gatavojoties dārza simtgadei 2022. gadā. Apmeklētājiem šobrīd nepieejamā dārza daļā dabiski izveidojusies ainaviski vērtīga teritorija – aizaugusi, kādreiz iekopta kokskola. Labiekārtojot LU Botānisko dārzu, tiks radīts noslēpumiem un pārsteigumiem pilns Ēnu dārzs. Arī LU Botāniskā dārza direktora asociētais profesors Uldis Kondratovičs uzrunā LU absolventus un aicina pievienoties ziedošanas kampaņai, skaidrojot, ka devums Latvijas Universitāte būs devums arī Latvijai.

"Mums kopā strādājot, jāpanāk, lai jaunā ziedotne kļūtu par ikviena no aptuveni 250 000 LU absolventu dāvināšanas totēmstabu, pie kura vismaz reizi gadā pakavēties minūti un izpildīt vienkāršu rituālu. Rituālu savas pašapziņas celšanai un Latvijas attīstības nodrošināšanai. Vienkāršas darbības ar skaitļiem rāda, ka ikvienam no LU pēdējo gadu absolventiem, dāvinot tikai 0,15% no saviem gada ienākumiem, Universitātes "Rakstu māja" Torņakalnā augšāmceltos jau nepilnos divos gados," atklājis LU fonda valdes priekšsēdētājs Ivars Lācis.

"Latvijā ir jāveido tradīcijas. Mēs esam pieraduši, ka tas notiek pats no sevis un to izdara kāds cits. Pašiem ir jābūt pirmajiem, kas to soli sper, kas ir gatavi tos 10, 20 vai 100 eiro no sava maka novirzīt vietai, kas tevi ir izglītojusi un padarījusi par labāku un konkurētspējīgāku. Var gaidīt uz svešu, var gaidīt, ka kāds cits tavā vietā šo lietu sāks risināt, bet var būt arī pašam pirmajam, un es ar lielu prieku priecājos atbalstīt savu universitāti," papildina LU fonda valdes loceklis Juris Pūce.

Latvijas Universitātes galvenās ēkas foajē pērnā gada novembrī tika uzstādīta Baltijas augstskolās pirmā ziedotne jeb ziedošanas kiosks, ar kuru ērti var veikt ziedojumu sirdij tuvākajam LU projektam, kā arī perspektīvākajiem studentiem un pētniekiem. Šī gada lielprojekts ir LU Absolventu takas izbūve LU Botāniskajā dārzā, skaidro LU fonda pārstāvji.

Sekot līdzi Absolventu takas ziedošanas kampaņas progresam, kā arī apskatīt visu aktuālos Latvijas Universitātes projektus iespējams platformā ziedot.lu.lv, informē LU fonds. Mēnesi pirms ziedošanas kulminācijas LU Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, tiks atvērta izstāde ar sabiedrībā pazīstamu personu objektu izstādi, kas tiks tiešsaistē izsolīti. Visi iegūtie līdzekļi tiks novirzīti Absolventu takas izbūvei.