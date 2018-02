Lūsiņš atklājis, ka būve stāv uz paaugstinājumiem un tai nav pamatu. Konstrukcija ūdenī tiks ievietota šā gada maija beigās, bet jūras piekraste šo darbību rezultātā netikšot bojāta.

Raidījuma "Vides fakti" žurnālists palīdis zem Pāvilostas būves, lai noskaidrotu, ka tā tiešām paredzēta, lai atrastos uz ūdens un tai nav dziļāku pamatu. Žurnālists par to arī pārliecinājies.

Pāvilostas mērs Uldis Kristapsons raidījumam atzinis, ka ir pieprasīti gan Jūras administrācijas dokumenti, gan, lai tiktu atsūtīts tehniskais projekts, gan arī īpašniekam Argodam Lūsiņam vaicāts, vai ir saskaņojums ar zemes īpašnieku, kas "tajā laika 2011. gadā bija valsts, respektīvi, un tāpat arī "Latvijas Mērniekam" ir pasūtīta mērīšana, lai saprastu, uz kura zemes gabala tas atrodas – uz Lūsiņa vai uz valsts".

Lūsiņš raidījumam atzinis, ka "māja - kuģis" "tiešām neizskatās pēc kuģa tajā ierastajā veidolā, taču tam ir absolūtas peldspējas īpašības un absolūtas piestātnes funkcionālā nodrošinājuma un vajadzību izpildījums".

"Mēs esam uzaicinājuši vairākus mērniecības uzņēmumus, kas šos jautājumus risina, veic mērniecības instrumentālo procedūru. Tad mēs varēsim parādīt to, ka visas Pāvilostas reģiona pierobežnieku saskaņošanas rezultātā visā Pāvilostas reģionā stāvkrasta krodes līnija būs tā līnija, kas "iekšzemes pierobežniekam" ar valsts zemi saskaras un te viņa ies. Līdz ko mēs iegūsim to iznomājuma aktu, tā mēs momentā peldam uz turieni, un cerams, ka varēsim iepriecināt iedzīvotājus ar brīnišķīgu objektu brīnišķīgā vietā," sacīja Lūsiņš.

Kā ziņots, ka, lai atrisinātu situāciju Pāvilostā, kur jūras krastā uzbūvēts objekts Latvijas Jūras administrācijas kuģu reģistrā 2011. gadā fiksēts kā "būvniecībā esošs pontons", Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija aicinājusi iesaistīties piecas ministrijas.

Valsts vides dienests pirms pieciem gadiem zaudējis tiesvedību pret SIA "Alco" saistībā ar kādas konstrukcijas jūras krastā būvniecību. Kaut arī veidojumam vizuāli ir daudz lielāka līdzība ar ēku nekā ar peldlīdzekli, uzņēmums tiesā spējis ar attiecīgiem dokumentiem pierādīt, ka šī konstrukcija ir kuģis būvniecības stadijā.

Kā noskaidroja portāls "Delfi", 2013. gada 6. februārī Administratīvajā rajona tiesā tika taisīts spriedums administratīvā pārkāpuma lietā, kurā SIA "Alco" bija saukta pie administratīvās atbildības par to, ka savā īpašumā "Oļi" Pāvilostas novada Sakas pagasta Ulmalē aptuveni desmit metrus no stāvkrasta malas bija novietojusi "metāla režģu un pontonu konstrukciju".

Konstrukcijas augstums esot bijis aptuveni 1,7 – 2,1 metri, platums - aptuveni 15 metri, bet garums – aptuveni 35 metri. VVD uzskatīja, ka SIA "Alco" ir pārkāpusi Aizsargjoslu likuma 36. panta trešās daļas 8. punktā noteikto aizliegumu izvietot Aizsargjoslu likumā noteiktas konstrukcijas kāpu aizsargjoslā, par ko saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 57. pantu SIA "Alco" bija sodīta ar naudas sodu.

Līdz ar to no tiesas sprieduma noprotams, ka strīds tiesā nav bijis par to, vai būvniecībā esošā konstrukcija ir vai nav kuģis, bet gan par Aizsargjoslu likuma pārkāpumu piemēroto sodu.

Degvielas tirgotāja "Alco" īpašnieks ir Argods Lūsiņš. "Dienas Biznesa" apkopotajā 100 Latvijas bagātāko cilvēku sarakstā viņš pērn ierindojās 9. vietā ar 43 miljoniem eiro.

Lūsiņš savulaik publiski atzinis, ka mēdz neievērot būvniecības noteikumus, lai panāktu ātrāku rezultātu. Talsu novada domes 2010. gada 15. aprīļa sēdē viņš sacījis, ka ir īstenojis daudzas būvniecības ieceres, par kurām jāatbild. "Apzinos, ka pārkāpju likumdošanu, bet ja es to nedarītu, tad viss apstātos," domes sēdē sacījis uzņēmējs, aizstāvot savu viedokli jautājumā par veikala "Maxima" būvniecību Talsos. "Es atvainojos par to, ka daudzas reizes tā rīkojamies," teicis Lūsiņš. Kā izriet no domes sēdes protokola, uzņēmēja skatījumā "dažreiz jārīkojas saskaņā ar veselo saprātu, ignorējot formālo būvniecības likumdošanu".

SIA "Alco" 2016. gadā strādāja ar 2 937 924 eiro apgrozījumu un 901 283 eiro peļņu, liecina "Firmas.lv" informācija.