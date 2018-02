Pagājušajā nedēļā, drīz pēc iznākšanas no īslaicīgās aizturēšanas izolatora Ilmārs Rimšēvičs preses konferencē pavēstīja, ka janvāra beigās viņam izteikti nogalināšanas draudi. "Man atnāca īsziņa no konkrēta cilvēka," uz jautājumu par to, kurš viņam draudējis, atbildēja Rimšēvičs, personu, kura draudējusi, neatklājot.

Jau pirms šī publiskā paziņojuma Rimšēvičs par draudiem savai dzīvībai bija informējis SAB, otrdien vēsta "TV3 Ziņas". "Informācija dienesta rīcībā bija, tā tika pārbaudīta, sākotnēji tā pilnībā neapstiprinājās, bet pārbaudi turpinām, saistoties ar citām drošības iestādēm. Ir kaut kādas lietas, kas apstiprinājās," intervijā raidījumam atklāja SAB vadītājs Jānis Maizītis.

Savukārt Valsts policija pēc Rimšēviča iesnieguma par iespējamiem draudiem uzsākusi kriminālprocesu. "Esam šajās dienās saņēmuši informāciju par šo iespējamo nodarījumu, esam uzsākuši kriminālprocesu. Faktiski tas ir pats sākums, mēģinām saprast – ir, vai nav draudi, kur tie sākušies, kāda ir varbūtība," "TV3 Ziņām" skaidroja Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis.

Jau ziņots, ka KNAB piemērojis Rimšēvičam aizdomās turētā statusu kriminālprocesā pēc Krimināllikuma 320. panta 4. daļas par kukuļa pieprasīšanu, izspiešanu vai pieņemšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa vai valsts amatpersona, kas ieņem atbildīgu stāvokli, vai ja kukulis pieņemts pēc tā izspiešanas. Kukuļa apmērs bijis ne mazāk kā 100 000 eiro. Latvijas Bankas amatpersonai piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi, tostarp drošības nauda, noteiktas nodarbošanās aizliegums, aizliegums tuvoties noteiktām personām un aizliegums izbraukt no valsts.