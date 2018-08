Izvietojot apmaksātas reklāmas sociālajā tīklā "Facebook", vairums politisko spēku pirms 13.Saeimas vēlēšanām mēģina sasniegt konkrētu elektorātu, izriet no Baltijas Pētnieciskās žurnālistikas centra "Re:Baltica" apkopotajām un analizētajām politiskajām reklāmām, kas pagājušajā nedēļā izvietotas "Facebook".

Politisko reklāmu apskatā iekļautas četras Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) reklāmas, no kurām vairumu ievietoja atsevišķi partiju biedri. ZZS reklāmas galvenokārt ir kā atskati par partijas biedru viesošanos pie lauksaimniekiem un uzņēmējiem, un, piemēram, Saeimas deputāta amata kandidāts Viktors Valainis reklāmā sola sakārtot kritiskā stāvoklī esošu ceļu. Kopumā reklāmas tēmētas uz kandidāta vēlēšanu apgabala iedzīvotājiem.

"Facebook" lietotāji ziņojuši par astoņām pagājušajā nedēļā "Facebook" fiksētām partiju apvienības "Jaunā vienotība" reklāmām. Pusi no tām ievietojuši individuāli deputāta amata kandidāti, turklāt arī no partiju apvienības lapas pārsvarā tiek reklamēti atsevišķi kandidāti, nevis politiskais spēks kopumā. Reklāmas galvenokārt saistītas ar kādu aktualitāti, kam pievienots partijas biedra komentārs, pozīcija vai solījums. Reklāmas ir interaktīvas, aicinot izceltā problēmjautājuma vērtēšanā ar reakcijām iesaistīties arī "Facebook" lietotājus. Daļa no reklāmām mērķētas uz atsevišķām pilsētām, taču vairums no tām - uz cilvēkiem, kas apmeklējuši "Jaunās Vienotības" Facebook lapu.

Pārliecinoša līdere fiksēto reklāmu skaita ziņā pagājušajā nedēļā bijusi partija "Saskaņa". Vairums no atsevišķo kandidātu reklāmām izvietotas Saeimas vēlēšanās nekandidējošā Rīgas domes priekšsēdētāja un partijas vadītāja Nila Ušakova, kā arī Vjačeslava Dombrovska un Sergeja Stoļarova vārdā, turklāt partijas profils šīs reklāmas dublē un pievieno citas. Reklāmu saturs ir daudzveidīgs - tajās tiek kritizēta pašreizējā valsts vara, reklamēti pašu labie darbi, kā arī pausts viedoklis par aktualitātēm politikā un citās jomās. Apmaksātajās reklāmās iekļauti arī par pašvaldības līdzekļiem finansētā portāla "Riga.lv" raksti, kā arī Rīgā notiekošie pasākumi, ko finansē vai līdzfinansē Rīgas dome, piemēram, Rīgas pilsētas svētki. "Saskaņa" interneta vidē atrāda arī vides reklāmas uz pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" izvietotā sabiedriskā transporta. Reklāmu teksts ir divās valodās, taču daļa no tām ir tēmētas tikai uz krievvalodīgajiem sociālā tīkla lietotājiem.

"Progresīvie" pagājušajā nedēļā ievietojuši mazāku reklāmu skaitu - astoņas. Tajās joprojām ir uzskatāmi uzskaitīti partijas programmas mērķi, īpaši uzsverot videi draudzīgu politiku. Sevišķi aktīvi reklamējas deputāta amata kandidāts Mārtiņš Kossovičs. Vairums partijas un tās kandidātu reklāmu tiek mērķētas uz konkrētām iedzīvotāju grupām - cilvēkiem, kam interesē vides jautājumi, sievietēm vai arī atsevišķu pilsētu iedzīvotājiem.

"No sirds Latvijai" pagājušajā nedēļā publicējusi trīs reklāmas, taču nevienu no tām nav publicējusi partijas sociālā tīkla lapa. Divas no reklāmām ir Dmitrija Kostojanska kritiskie komentāri par marihuānas legalizēšanas ideju un valdības krāpšanos ar nodokli, savukārt viena ir Jāņa Riekstiņa tiešraides reklāma. Kopumā minētajām reklāmām nav īpašas mērķauditorijas.

11 reklāmas pagājušajā nedēļā publicējusi nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK). Tās tiek ievietotas gan no partijas sociālā tīkla konta, gan arī no redzamāko partijas biedru lapām. Daļā reklāmu tiek stāstīts par jau notikušiem pasākumiem, kuros piedalījušies arī VL-TB/LNNK biedri, vai gaidāmām tikšanām ar iedzīvotājiem. Politiskais spēks publicējis arī vienu reklāmu latgaliešu valodā, tajā lieloties ar to, ka ir vienīgais politiskais spēks, kura vēlēšanu programma ir latgaliski. Par politiskā spēka pozicionējumu vēsta kāda reklāma, kurā attēlota virves vilkšana - uz "kremlismu" un no tā izrietošajām sekām velk "Saskaņa", savukārt VL-TB/LNNK velk uz nacionālisma pusi, norādot arī ieguvumus no šāda procesa. Pārējās lielākās partijas šajā attēlā izvietotas virves vidū. Vairums reklāmu ir mērķētas uz kandidāta vēlēšanu apgabala pilsētu iedzīvotājiem.

Apvienība "LSDSP/KDS/GKL" pagājušajā nedēļā publicējusi astoņas reklāmas, un vairums no tām vizuāli nepiesaista uzmanību - daļa reklamē tikai partijas logo, bet daļa ar īsu partijas mērķa aprakstu aicina balsot par šo apvienību. Joprojām īpaši aktīvi reklamējas Valdis Šakars. Reklāmas tēmētas uz uzņēmējdarbībā ieinteresētiem cilvēkiem.

Ar 11 reklāmām pagājušajā nedēļā atzīmējusies Latvijas Reģionu apvienība. Ieturot līdzīgu vizuālo un saturisko reklāmu stilu, tajās redzams attiecīgā vēlēšanu apgabala kandidāts, kurš stāsta vai nu par iemesliem kandidēt vai par to, ko paveicis savā līdzšinējā karjerā, vai arī par solītajiem darbiem, piemēram, korupcijas apkarošanas plāniem. Reklāmas precīzi mērķētas uz kandidāta vēlēšanu apgabala lielāko pilsētu iedzīvotājiem.

Latvijas Krievu savienība pagājušajā nedēļā reklāmas "Facebook" izvietojusi mazāk aktīvi, kopumā ievietojot trīs. Visas reklāmas ir krievu valodā, taču katra no tām ir veltīta atšķirīgām tēmām - informēt par partijas pasākumu, stāstīt par deputāta amata kandidāta Andreja Mamikina mājaslapā ievietotu profesijas reklāmu jauniešiem, kā arī vēstīt par vienu no kandidātiem. Reklāmām nav noteiktas mērķauditorijas.

Partija "KPV LV" pagājušajā nedēļā ievērojami palielinājusi savu reklāmu skaitu, to daudzumam sasniedzot 14. Vairums reklāmu ir garas un košas trīs bilžu kolāžas, kurās redzami skati no Latvijas pilsētām, kurās it kā izliktas "KPV LV" reklāmas. Šo reklāmu mērķauditorija ir konkrētās pilsētas iedzīvotāji. Daļa reklāmu orientētas uz gados jaunāku auditoriju.

Jaunā konservatīvā partija pagājušajā nedēļā "Facebook" vidē izvietojusi sešas reklāmas. To saturs ir ļoti daudzveidīgs - tajās ir gan informācija par tikšanos ar iedzīvotājiem un partijas veidota raidījuma video, gan dalīšanās ar rakstu, to komentējot ar partijas mērķi, ka ostas jāpārņem valsts pārvaldībā. Daļa reklāmu mērķētas uz noteikta vēlēšanu apgabala pilsētām, taču partijas veidotā raidījuma video mērķēts uz cilvēkiem, kurus interesē Ušakovs vai politika, un kuri dzīvo Lielbritānijā.

Partiju apvienība "Attīstībai/Par!" publicējusi 14 reklāmas. Vairums no tām sastāv no pieredzējušāko kandidātu video uzrunām, kurās tiek informēts par politiskās apvienības solījumiem, par citu partiju mīnusiem, kā arī skaidroti kandidātu iemesli kandidēt. Daļa reklāmu tēmētas vai nu uz cilvēkiem ar līdzīgām interesēm, vai arī uz kandidāta vēlēšanu apgabala pilsētām.

Datu vākšanai izmantots rīks "AdCollector".