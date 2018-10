Ministru prezidenta ieskatā, saistībā ar bažām par iespējamo mediķu algu nepalielināšanu nākamgad noticis "ārkārtīgi dīvains pārpratums".

Kučinskis skaidroja, ka trīs gadu budžetā ietverta norāde uz to, ka mediķu algu palielinājums ir nākamā gada budžeta jautājums. "Mediķu algu paaugstinājums bija un ir nākamā gada budžeta jautājums," sacīja premjerministrs. Lai atrisinātu šo jautājumu, Kučinska ieskatā, nedrīkst kavēties ar 2019. gada budžeta izstrādi un apstiprināšanu.

Kučinskis uzsvēra, ka gan esošajai veselības ministrei Andai Čakšai (ZZS), gan arī Veselības ministrijai ir iestrādes un priekšlikumi, taču jautājuma risināšana kopumā atkarīga no jaunās valdības izvirzītajām prioritātēm. "Ja valdība to uzskaitīs par prioritāti, tad būs. Bet mēs kā šobrīd aizejošā valdība jau nevaram taisīt nākamā budžetu, to mums likums aizliedz," teica premjers.

Viņš atgādināja, ka mediķu algu paaugstinājumam nepieciešami grozījumi budžeta likumā, kas savukārt "būs jānes uz Saeimu". "Mēs tos izstrādāsim. Ja Saeima pati nespēs pieņemt budžetu, tad Saeimai jāapstiprina pārejas noteikumi atsevišķām budžeta pozīcijām," sacīja valdības vadītājs.

Uz jautājumu par to, vai tas kopumā nozīmē, ka pašlaik vēl nevar simtprocentīgi pateikt, ka no nākamā gada mediķiem būs solītais algu pielikums, Kučinskis atbildēja, ka, ja valdības grožus turpinātu turēt viņš, tad mediķu algu palielināšana būtu prioritāte, kas arī ļautu to nodrošināt.

"Paskatieties, ko tik katrs nav solījis. Laiks pildīt solījumus. No savas puses, bez sirdsapziņas pārmetumiem turpinātu valdīt valdību un taisītu budžetu, un tad šī būtu prioritāte un būtu šīs algas," apgalvoja Kučinskis, piebilstot, ka nu šis būs jaunās valdības jautājums.

Kā ziņots, lai reformētu veselības aprūpes sistēmu, veikti būtiski pasākumi. Šai jomai, apstiprinot 2018. gada valsts budžetu, piešķirts rekordliels finansējuma palielinājums, panākot, ka tās kopējais finansējuma apjoms pārsniedz vienu miljardu eiro. Tas ļāvis palielināt algas mediķiem, samazināt rindas pēc veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī palielināt finansējumu kompensējamajiem medikamentiem, iepriekš pauda Kučinksis.

Kučinska ieskatā, lai veselības aprūpes sistēma veiksmīgi attīstītos, turpmākajos gados ir svarīgi turpināt šīs valdības laikā sākto virzību uz veselības aprūpes apdrošināšanu, palielināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, paaugstināt kompensējamo medikamentu pieejamību, nodrošināt "zaļā koridora" onkoloģijā pieejamību un attīstīt e-veselības darbību.