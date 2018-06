Dienestu sākušie karavīri militārās pamatapmācības kursā apgūs iemaņas darbībai ar ieročiem, taktikā, darbā ar karti un kompasu, kā arī pirmās palīdzības sniegšanu, lauka kaujas iemaņas un vairākus citus militāros priekšmetus.

Bruņoto spēku karavīri - virsnieki, instruktori un kareivji - savus tiešos amata pienākumus pilda vairāk nekā 30 funkcionālajās (ieroču šķiru) jomās un teju 170 specialitātēs. Piedāvājot tik plašu nodarbinātības jomu un specialitāšu klāstu, iespēja veidot militāro karjeru bruņotajos spēkos tiek dota gan tiem, kuri ieguvuši tikai pamatizglītību, gan arī tiem, kuri ieguvuši vidējo un augstāko izglītību vai kuri apguvuši kādu bruņotajiem spēkiem nepieciešamu arodu profesionālās izglītības iestādēs.

Kareivja profesiju, kas ir arī militārās karjeras sākumposms, apgūst Kājnieku skolā Alūksnē. Lai kļūtu par kareivi, kandidātam jābūt Latvijas pilsonim, kas ieguvis vismaz pamatizglītību un ir vecumā no 18 līdz 40 gadiem. Pēc pamatiemaņu apgūšanas militārais dienests turpināsies, izvēlētājā vienībā apgūstot iemaņas specialitātē un veicot kolektīvo apmācību.

Bruņotie spēki piedāvā iespēju izvēlēties dienestu kādā no apakšvienībām Sauszemes spēku Mehanizētajā kājnieku brigādē, Jūras spēkos un Gaisa spēkos, kā arī Štāba bataljonā un specializētajās bruņoto spēku apakšvienībās, kurās noderēs civilajā dzīvē iegūtās aroda prasmes. Dienestam speciālistu amatos un specializētājās vienībās bruņotie spēki īpaši aicina kandidātus ar pirmā līmeņa augstāko izglītību informācijas tehnoloģiju jomā, ar pirmā vai otrā līmeņa augstāko izglītību telekomunikāciju jomā, ar vidējo tehnisko izglītību autotransporta jomā, autovadītājus, kā arī kandidātus ar pieredzi transporta remonta jomā.

Bruņotie spēki aicina pieteikties dienestam ne tikai Latvijā, bet arī pašreiz ārvalstīs dzīvojošos Latvijas pilsoņus. Saskaņā ar pieņemto lēmumu tuvākajos gados izveidot Kaujas atbalsta bataljonu un to izvietot Latgalē, galvenokārt jaunatklātajā bruņoto spēku bāzē Lūznavā netālu no Rēzeknes un "Meža Mackevičos" netālu no Daugavpils, kandidātiem no Latgales ir iespēja pieteikties dienestam šajā Zemessardzes 3. Latgales brigādes apakšvienībā.

Militārā karjera ir stabilitāte, bezmaksas apmācība specialitātē, svešvalodās un citās dienestam nepieciešamās jomās, darbs komandā mācībās Latvijā un ārvalstīs, kā arī starptautisko operāciju rajonos, karjeras izaugsme, konkurētspējīgs atalgojums, sākot no 850 eiro pēc nodokļu nomaksas, un plašas sociālās garantijas, tostarp valsts apmaksāta veselības aprūpe un garantēta izdienas pensija, kas var sasniegt līdz pat 80% apmēru no saņemtā atalgojuma.

Ceļš uz militāro karjeru pat 20 un vairāk gadu garumā sākas ar pieteikšanos profesionālajam dienestam, kurai seko atlases posms. Tas ietver kandidātu veselības un fiziskās sagatavotības pārbaudes, kā arī psihodiagnostikas testus.

Profesionālā dienesta kandidāti rekrutēšanas procesu var sākt ne tikai Rekrutēšanas un atlases centrā Rīgā, bet arī savai dzīvesvietai tuvākajā bruņoto spēku, tajā skaitā, Zemessardzes, vienībā. Pieteikties dienestam var arī elektroniski, pieteikuma anketu aizpildot bruņoto spēku tīmekļvietnes www.mil.lv sadaļā - "Rekrutēšana".

2016. gada 16. jūnijā Saeimas apstiprinātajā Valsts aizsardzības koncepcijā noteikts, ka bruņotie spēki miera laikā uztur 17500 militāri sagatavotus karavīrus, tai skaitā 6500 profesionālā dienesta karavīrus, 8000 zemessargus un 3000 rezerves karavīrus. Šogad profesionālajā dienestā plānots pieņemt līdz 710 karavīru.