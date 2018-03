VARAM uzdevusi šos grozījumu atcelt un to izdarīt jau nākamajā domes sēdē.

"Šobrīd ir izveidojusies nepieļaujama situācija, kad RD, neskatoties uz VARAM stingro pieprasījumu novērst pretlikumīgos nolikuma grozījumus, iespējams, pat apzināti novilcina laiku un turpina strādāt sēdēs nolikuma ietvaros, kas ierobežo deputātu tiesības pilnvērtīgi piedalīties lēmumu pieņemšanā," skaidro VARAM parlamentārais sekretārs Jānis Eglītis.

"Ar šādu vilcināšanos RD klaji ignorē konstatētos pārkāpumus, liedzot pašvaldības deputātiem iespēju pārstāvēt savu vēlētāju intereses. Demokrātiskā valstī šāda situācija nav pieļaujama, līdz ar to gadījumā, ja no RD puses nesekos nekāda rīcība jau nākamajā sēdē, VARAM ar rīkojumu apturēs RD lēmumu."

Ziņots, ka RD pēc 11 stundu debatēm naktī uz 1. martu pieņēma grozījumus pašvaldības nolikumā, kas paredz, ka turpmāk deputātiem sēdēs būs tiesības izskatāmā jautājuma ziņotājam uzdot ne vairāk kā trīs jautājumus. Tāpat deputāti viena jautājuma skatīšanas laikā varēs ņemt tikai vienu pārtraukumu, kā arī turpmāk ziņotājiem būs tiesības uz "galavārdu", kam atvēlēs trīs minūtes laika.

Drīz pēc tam VARAM pieprasīja RD izmaiņas pārskatīt. Ministrijas ieskatā RD pieņemtie grozījumi neatbilst Satversmei, kā arī ierobežo deputātu tiesības piedalīties domes sēdēs un lēmumu pieņemšanā.

Pēc opozīcijas deputātu pārrunām ar Rīgas mēru Nilu Ušakovu (S) 9. martā dome izvēlējās no sēdē skatāmajiem jautājumiem dzēst visas diskutablās tēmas, piemēram, par automašīnu riepu bloķēšanas izmantošanu Rīgas stāvvietās, braukšanas maksas atvieglojumiem galvaspilsētas sabiedriskajā transportā, kā arī Skanstes rajona revitalizācijas projekta risku izvērtēšanu. Pirmdien, 19. martā, opozicionāri vēlreiz tiksies ar pozīcijas kolēģiem.

Minētos grozījumus kārtējā domes sēdē rosināja pozīcijas deputāti. Priekšlikumam krasi iebilda opozīcija, tāpēc pēc vairāku stundu debatēm domnieki nolēma sasaukt ārkārtas sēdi, kas veltīta šī viena jautājuma vētīšanai. Ārkārtas sēde sākās pulksten 18 un ilga līdz agrai rīta stundai, pozīcijas deputātiem priekšlikumu atbalstot.

Kā skaidroja viens no priekšlikuma iesniedzējiem Vjačeslavs Stepaņenko (GKR), šāds priekšlikums izstrādāts, lai "optimizētu domes darbu un izvairītos no domes sēžu novilcināšanas". Viņš atsaucās uz pašvaldības budžeta pieņemšanas sēdi, kura ilga trīs dienas "tikai tāpēc, ka opozīcija gribēja zināt cik Rīgā ir koku". Deputāts arī paskaidroja, ka šāda kārtība jau esot ieviesta Daugavpilī, un, ka VARAM pret to iebildusi neesot, jo domes nolikums ir saskaņots.

Opozīcijas pārstāvji uzskata, ka šie priekšlikumi ierobežo deputātu vārda brīvību un apdraud demokrātiju. Kritiku par šo ieceri neslēpa teju neviens no opozicionāriem.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka 2018. gada budžeta pieņemšanas sēde RD ilga trīs dienas, opozīcijas deputātiem uzdodot vairākus simtus jautājumu pilsētas "galvenajai grāmatvedei" Ilgai Tiknusei, kura ir Finanšu departamenta direktore.