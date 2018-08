No septiņām personām, kuras 12. Saeimā tika ievēlētas no NSL saraksta, atkārtoti no šī politiskā spēka kandidēs tikai viena – partijas vadītāja Inguna Sudraba.

NSL ir septītais politiskais spēks, kurš iesniedz CVK kandidātu sarakstu.

Kā Vidzemes vēlēšanu apgabala saraksta pirmais numurs kandidēs NSL valdes loceklis un boksa treneris Gints Gābers. Viņam seko SIA "It on" valdes loceklis Ēriks Lūsis un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktors, Ķeguma novada domes deputāts Vladimirs Samohins.

Rīgas vēlēšanu saraksta līdere būs NSL valdes priekšsēdētāja, 12. Saeimas deputāte Sudraba. Ar otro numuru Rīgā startēs Nekustamā īpašuma speciālists Māris Jurjāns un ar trešo – SIA "Lokalise" pārdošanas direktors Jevgēnijs Sadovskis.

Kurzemes saraksta "lokomotīve" būs SIA "Dzeldas HES" un citu uzņēmumu valdes priekšsēdētājs Juris Jaunzems, viņam seko Aizputes novada pašvaldības policijas inspektors Vladimirs Rudzītis un zemnieksaimniecības "Lapiņas" īpašnieks Edgars Baumanis.

Zemgalē pirmais numurs ticis SIA "Jūrmalas siltums" darba aizsardzības speciālistei, projektu vadītājai Ivetai Čivčišai. Ar otro numuru Zemgales vēlēšanu apgabalā startēs Sociālās integrācija valsts aģentūras juriskonsulta un vairāku uzņēmumu valdes locekle Sanda Skorrano. Un ar trešo numuru startēs Jelgavas Tehnikuma direktora vietnieks Uldis Sokolovs.

Latgalē ar pirmo numuru startēs Latviešu katoļu studentu un akadēmiķu apvienības "Dzintars" prezidents Jānis Valtervitenheims, viņam seko Balvu novada domes deputāts Tālis Korlašs un bioloģiskā saimniecība "Sulrieti" lauksaimniecības darbu vadītājs Raivis Nikolajevs.

Apvienības visu vēlēšanu apgabalu kandidātu kopskaits ir 105; 69 no viņiem ir vīrieši un 36 sievietes, liecina CVK publiskotā informācija.

Vidējais kandidāta vecums ir 45,3 gadi, lielākais īpatsvars kandidātu ir 51-60 gadus veci (29,5%). 80% ir latvieši, 18,1% nav norādījis savu tautību. Vairāk nekā trešdaļa (38,1%) kandidātu kā savu dzīvesvietu norādījuši Rīgu.

Apvienības jaunākajam kandidātam ir 24 gadi un vecākajam 75 gadi.

Ziņots, ka iepriekšējās – 12. Saeimas – vēlēšanās NSL ieguva 6,85% vēlētāju atbalstu un septiņas vietas parlamentā. Pērnā gada decembrī partiju atstāja Saeimas deputāti Silvija Šimfa un Arvīds Platpers, šā gada janvārī par aiziešanu paziņoja arī parlamentārietis Ringolds Balodis. Līdz ar viņa aiziešanu NSL zaudēja frakcijas statusu, un atlikušie no šā saraksta ievēlētie nu Saeimā darbojas kā neatkarīgie deputāti.

Kā liecina CVK publicētā informācija, no septiņām personām, kuras 12. Saeimā tika ievēlētas no NSL saraksta, atkāroti no šī politiskā spēka kandidēs tikai viena – Sudraba. Iepriekš par piesliešanos citām partijām paziņojuši vairāki bijušie NSL pārstāvji. Piemēram, Balodis pievienojies Nacionālajai apvienībai, savukārt Platpers un Šimfa – Latvijas Reģionu apvienībai.

Ar partijas programmu 13. Saeimas vēlēšanām var iepazīties šeit.

Kā iepriekš vēstīts, deputātu kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanās drīkst iesniegt likumā noteiktā kārtībā reģistrēta politiskā partija un reģistrēta politisko partiju apvienība.

Partijai jābūt dibinātai ne vēlāk kā gadu pirms Saeimas vēlēšanām un partijā jābūt ne mazāk kā 500 biedriem. Ja kandidātu sarakstu iesniedz partiju apvienība, – arī katrai no partiju apvienībā ietilpstošajām partijām jābūt dibinātai ne vēlāk kā gadu pirms vēlēšanām un apvienībā kopā jābūt ne mazāk kā 500 biedriem.

CVK atbilstoši vēlētāju skaitam 13. Saeimas vēlēšanu izsludināšanas dienā ir noteikusi vēlēšanu apgabalā ievēlējamo deputātu skaitu.

Saeimas vēlēšanās ir pieci vēlēšanu apgabali, no kuriem parlamentā kopā ievēlami 100 deputāti. Atbilstoši Saeimas vēlēšanu likumam katrā Saeimas vēlēšanu apgabalā ievēlamo deputātu skaitu nosaka proporcionāli vēlētāju skaitam, kāds četrus mēnešus pirms vēlēšanu dienas ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā. Savukārt vēlētāji ārvalstīs pieskaitāmi Rīgas vēlēšanu apgabala vēlētāju skaitam.

No Rīgas vēlēšanu apgabala 13. Saeimā ievēlēs 35 deputātus, no Vidzemes – 25, no Zemgales – 14, no Latgales – 14 un no Kurzemes vēlēšanu apgabala 12 deputātus.

Tiesības kandidēt Saeimas vēlēšanās ir jebkuram Latvijas pilsonim, kurš vēlēšanu dienā ir vecāks par 21 gadu, ja uz viņu neattiecas kāds no Saeimas vēlēšanu likuma ierobežojumiem.

13. Saeimas vēlēšanas notiks 6. oktobrī.