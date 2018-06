Sociālo un darba lietu komisija otrdien pabeidza darbu pie grozījumiem likumā, pie kuriem darbs sākās jau 2014. gada izskaņā. Deputāti atbalstīja pēdējos divus priekšlikumus – viens no tiem paredz, ka tiks ieviests vienots dzimumšūnu donoru reģistrs, kura izveidošanas kārtību noteiks Ministru kabinets, bet otrs precizēs grozījumu pārejas noteikumus.

Kā paredz komisijā atbalstu guvušais priekšlikums, vienotu dzimumšūnu reģistru ieviesīs no 2019. gada jūlija.

Līdz šim Latvijā nav izveidots vienots un caurskatāms dzimumšūnu donoru reģistrs. Un, kā iepriekš uzsvēra Saeimas Sociālo un darba lietu komisija, viens no būtiskiem riskiem, kas saistīts ar donoru reģistra trūkumu, ir tas, ka nav iespējams kontrolēt jau šobrīd spēkā esošo likuma prasību par to, ka medicīniskā apaugļošanas rezultātā no viena donora dzimumšūnām dzimušo bērnu skaits valstī nedrīkst būt vairāk par trim.

Paredzēts, ka grozījumi Ministru kabineta noteikumos par vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmu jeb e-veselību, kas izsludināti valsts sekretāru sanāksmē, nodrošinās centralizētu personas datu par dzimumšūnu ziedošanu apstrādi.

Likumprojekts bez aizliegumu nedzemdējušām sievietēm ziedot olšūnas paredz vēl virkni izmaiņu. Viens no atbalstu guvušajiem priekšlikumiem paredz, ka grūtniecei, kura vēlas mākslīgi pārtraukt grūtniecību, valsts nodrošina iespēju saņemt konsultāciju pie ģimenes ārsta vai cita speciālista, kurš būs apmācīts sniegt konsultāciju.