No 1. oktobra cenu par 20% samazinās 83 dārgajiem kompensējamajiem medikamentiem, bet divi pametīs valsts kompensējamo zāļu sarakstu, pirmdien žurnālistiem pastāstīja veselības ministre Anda Čakša (ZZS).

Šogad ieviests kompensējamo zāļu cenu "koridors" jeb maksimāli pieļaujamā cena līdzvērtīgas efektivitātes zālēm līdz 100% virs lētāko zāļu cenas. Kopumā kompensējamo zāļu sarakstā atrodas 116 medikamenti, kuru cena pārsniedz šo robežu.

Kā skaidroja ministre, ražotāji 83 medikamentiem gatavi samazināt savu cenu, divi medikamenti pametīs kompensējamo zāļu sarakstu, bet ar pārējo medikamentu ražotājiem patlaban notiek sarunas, kuru rezultātā taps skaidrs, vai medikamenta cena tiks samazināta, vai arī tas pametīs kompensējamo zāļu sarakstu.

Čakša sacīja, ka zāļu cenu samazinājums pozitīvi ietekmēs apmēram 250 000 hronisko pacientus ar sirds un asinsvadu slimībām, diabētu, kā arī nieru slimībām. Šo pacientu maciņos kopumā palikšot apmēram 2,5 miljoni eiro, sacīja ministre.

Pēc politiķes paustā, patlaban Veselības ministrijai pieejami divi mehānismi, kā samazināt pacientu cenas - finansējuma palielināšana kompensējamajiem medikamentiem, kā arī jau pieminētais zāļu cenu "koridors".

Kā žurnālistiem sacīja Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas izpilddirektors Valters Bolēvics, asociācija ir apmierināta ar iznākumu, jo, kaut arī divi medikamenti pametīs kompensējamo zāļu sarakstu, lielākā daļa pakļāvusies ministrijas nosacījumiem.

Bolēvics norādīja, ka ministrijas iecere samazināt dārgāko medikamentu cenas tika atbalstīta, lai atbalstītu arī nozari kopumā.

Jau ziņots, ka šogad ieviests kompensējamo zāļu cenu "koridors" jeb maksimāli pieļaujamā cena līdzvērtīgas efektivitātes zālēm līdz 100% virs lētāko zāļu cenas. Vienlaikus šogad paredzēts dārgākām zālēm cenu mazinājums par 20%. Arī nākamgad dārgajām zālēm virs cenu "koridora" paredzēts cenu samazinājums vēl par 20%, tā būtiski paplašinot kompensējamo zāļu pieejamību pacientiem.

Kā vēstīja žurnāls "Ir", Čakša 2018. gada aprīlī solīja ieviest "griestus" jeb "cenu koridoru", proti, ka neviens kompensējamais medikaments nedrīkstētu maksāt vairāk kā 100% virs references cenas, taču valdība augustā apstiprināja zāļu ražotājiem labvēlīgākus noteikumus, piekāpjoties dažu ražotāju draudiem izņemt no kompensējamo zāļu saraksta kardioloģijas zāles.

Latvijā reģistrētas 7435 zāles, no kurām 1757 jeb aptuveni ceturtā daļa ir kompensējamie medikamenti, kuru iegādi pacientiem pilnībā vai daļēji apmaksā valsts. Lielākā daļa zāļu ir A sarakstā, kurā vienā zāļu grupā ir pat vairāki desmiti medikamentu, kuru aktīvā viela ir identiska, taču cenas atšķiras pat par 800%. Šim A sarakstam ministre ierosināja cenu "koridoru" - ne vairāk kā 100% virs references cenas. Vasaras beigās A sarakstā bija 116 medikamenti, kuru cena pārsniedz šo 100% "koridoru". To ražotājiem būtu jāizlemj - būtiski samazināt cenu vai izņemt zāles no kompensējamo saraksta.

Valdībā apstiprinātajos noteikumos notika būtiskas atkāpes no sākotnējās ieceres un tie tik būtiski nesamazināja pacientu piemaksas. Veselības ministrija (VM) skaidrojusi, ka kompromiss radies sabiedriskajā apspriešanā, savukārt ražotāju pārstāvji - Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas (LPMA) valdes priekšsēdētājs Egils Einārs Jurševics un Starptautisko Inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) izpilddirektors Bolēvics - tolaik apgalvoja, ka šādu piekāpšanos neesot prasījuši.

LPMA biedriem neesot bijuši iebildumi pret ministrijas sākotnējo 100% cenu "koridora" piedāvājumu, sacījis asociācijas vadītājs Jurševics. Patentbrīvie jeb ģeneriskie medikamenti parasti ir lētāki, tāpēc tos reforma būtiski neietekmētu. Taču asociācija labi saprototies ar "oriģinālo" zāļu ražotājiem, kuru izgudrojumus aizsargā patents, tāpēc sabiedriskajā apspriedē LPMA atbalstījusi SIFFA piedāvājumu - ieviest ne tik asu cenu griešanu.

Visas trīs ražotāju organizācijas vienojušās, ka attiecīgajā zāļu grupā augstākā cena nedrīkst pārsniegt 100% no references cenas vai 0,14 eiro par definēto dienas devu, stāstījis SIFFA pārstāvis Bolēvics.

VM Farmācijas departamenta direktore Inese Kaupere skaidroja, ka ražotāji bija iedomājušies, ka cenas mainītos tikai tām zālēm, kurās ir viena aktīvā viela. Kad atklājies, ka reforma attiektos arī uz kombinētajām zālēm, tad cenu samazinājumam vairs neesot piekrituši. "Kardioloģijā ir ļoti daudz kombinēto zāļu.

Kad viņi sāka rēķināt, kā nāksies pašu piedāvāto formulu izmantot kombinēto zāļu cenu samazināšanai, secināja, ka lielu daļu ražotāji ņems ārā no kompensējamo zāļu saraksta." Tāpēc ministrija pati nākusi ar jaunu piedāvājumu, kas paredzēja dārgo zāļu cenas samazinājumu šoruden par 20% un nākamruden vēl par 20%.