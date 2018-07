"Fakts, ka lielvalstu vadītāji tiekas, ir jāvērtē pozitīvi. Labāk, lai cilvēki sarunājas, nevis katrs savā valstī runā pāri okeānam. Secinājumus izdarīt ir priekšlaicīgi, jo neviens nav bijis klāt [prezidentu sarunā]," klāstīja Kučinskis.

Ministru prezidents uzskata – Latvijai labā ziņa ir tā, ka samitā nav izskanējuši radikāli priekšlikumi, kas liktu mainīt pozīciju drošības jautājumos.

"ASV prezidents nav viena persona. ASV ir demokrātija. Visvecākā pasaulē. Nedomāju, ka tāda valsts var radikāli pagriezties vienā dienā vai vienā gadījumā. Domāju, ka tuvāko mēnešu laikā varēsim vērot, vai notiek izmaiņas. Domāju, ka jaunu pavērsienu nebūs," prognozēja premjers.

Komentējot Trampa pausto, ka NATO dalībvalstīm jāpalielina aizsardzības izdevumi līdz 4% no iekšzemes kopprodukta (IKP), Kučinskis teica – ASV prezidents nosauc pēc iespējas lielāku skaitli, lai varētu atgriezties pie sarunām.

"Vienošanās par 2% [aizsardzībai no IKP] ir optimāla mūsu kopējām interesēm. Latvija ir viena no valstīm, kas izpilda šo normu. Vai ieguldījumu būs vairāk, tas atkarīgs no specifiskām vajadzībām. Pieļauju, ka konkrētiem projektiem tas būs nepieciešams, bet vienkārši mainot ciparus, nāktos samazināt kaut kur citur," iespējamo tēriņu pieaugumu aprakstīja Kučinskis.

Ziņots, ka arī ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam (V) šķiet – Krievijas un ASV līderu tikšanas nekādā veidā nenāks par sliktu Latvijai.

"Man nav īpašu bažu par to, ka ir noticis kāds liels pavērsiens un saruna kaut kādā veidā nāks par sliktu Latvijai. Dialogs pats par sevi ir laba lieta, galvenais, lai tiktu ievēroti principi," sacīja ārlietu ministrs.

Vēstīts, ka Somijas galvaspilsētā Helsinkos noticis ilgi gaidītais Trampa un Putina samits. Tramps norādīja, ka samitā apspriedīs vairākus jautājumus, tostarp, tirdzniecību, attiecības ar Ķīnu, kā arī militāros jautājumus.

Pēc sarunas ar Putinu ASV prezidents paziņoja, ka Krievijai nav bijis iemesla iejaukties ASV notikušajās prezidenta vēlēšanās. Savukārt ASV izlūkošanas aģentūras, kas ziņoja, ka Krievija iejaukusies ASV prezidenta vēlēšanās, ir kļūdījušās.

Vēlāk abas puses notikušo sarunu nosauca par sekmīgu. Savukārt ASV likumdevēji steidza kritizēt Trampu par viņa nekritiskajiem Krievijai veltītajiem izteikumiem.