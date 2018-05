Pāvesta vizītes pasākumu tehniskajai nodrošināšanai nepieciešami 44 427 eiro, savukārt ēku remontdarbiem – 188 805 eiro. Kūrija prognozē, ka vizītes izmaksas varētu arī pieaugt, parādoties nepieciešamām lietām, kas nav iekļautas sākotnējā tāmē.

Ēdināšana svītai un brīvprātīgajiem izmaksās 5000 eiro. Vēl 5000 eiro nepieciešami brīvprātīgo apģērbam. 17 278 eiro vajadzīgi LED ekrāniem un apskaņošanai, 2226 eiro – TV monitoriem. Vides reklāmai tērēs 14 922 eiro.

Remontdarbiem Sv. Jēkaba katedrālē piešķirti 32 610 eiro, bet remontam Mazajā Pils ielā 2 – 156 195 eiro. Ēka Mazā Pils ielā būs pāvesta Franciska maršrutā, tāpēc to nepieciešams remontēt.

Līdzekļus RD piešķirs no rezerves fonda, kā arī lūgs saņēmējiem atskaitīties par to izlietojumu.

Romas katoļu kūrijas pārstāvis komitejas sēdē skaidroja, ka regulāri ciemos ierodas darba grupas no Vatikāna, kas palīdz organizēt pāvesta vizīti. Viņi arīdzan devuši ieteikumus, kas līdz septembrī plānotajai vizītei ir jāuzlabo. Kūrija plāno finansiālu palīdzību lūgt arī no valsts.

Vēstīts, ka atsaucoties Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa un Latvijas Romas katoļu baznīcas ielūgumam, pāvests Francisks Latvijā ieradīsies 24. septembrī.

Rīgā viņš ieradīsies ar nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" lidmašīnu, pa Rīgu un Aglonu viņš pārvietosies tā dēvētajā "papamobilī" – speciālā automašīnā ar ložu necaurlaidīgu stiklu, bet no Rīgas uz Aglonu, kas ir otrs viņa Latvijas vizītes punkts, viņš dosies helikopterā.

Romas katoļu baznīcas galva Baltijas valstis apmeklējis tikai vienreiz – 1993. gada septembrī, kad vizītē ieradās pāvests Jānis Pāvils II.

Francisks ir 266. Romas katoļu baznīcas pāvests. Viņš amatā nomainīja Benediktu XVI, kurš paziņoja par atkāpšanos no amata.

Horhe Mario Bergoljo, kurš pēc ievēlēšanas par pāvestu pieņēma Franciska vārdu, ir itāļu izcelsmes, dzimis 1936. gada 17. decembrī. Viņš ir arī Vatikāna vadītājs. Franciskam ir vienlaikus Argentīnas un Vatikāna pilsonība.

Viņš studējis Argentīnā un Vācijā. 1969. gada decembrī ticis ordinēts par priesteri, 2001. gada februārī kļuvis par kardinālu un no 1998. līdz 2013. gadam bija Buenosairesas arhibīskaps.

2013. gada 13. martā Bergoljo tika ievēlēts par pāvestu.

Viņš ir pirmais jezuīts, pirmā persona no dienvidu puslodes un no Amerikas, kurš ticis ievēlēts par pāvestu. Tāpat viņš ir pirmais Romas katoļu baznīcas vadītājs no ārpus Eiropas pēdējo 1200 gadu laikā. Francisks ir pirmais pāvests pēc Jāņa Pāvila I, kas pieņēmis vēl neizmantotu pāvesta vārdu.