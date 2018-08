Pēdējā brīdī sevi 13. Saeimas vēlēšanām pieteikusi partiju apvienība "Par alternatīvu", iesniedzot Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK) deputātu kandidātu sarakstu, liecina komisijas mājaslapā publicētā informācija.

"Par alternatīvu" ir sešpadsmitais un pēdējais politiskais spēks, kurš iesniedz CVK deputātu kandidātu sarakstu.

Ar pirmo kārtas numuru Rīgas vēlēšanu apgabalā kandidēs pensionārs Einārs Graudiņš. Viņam seko Bauskas 2. vidusskolas skolotājs Sergejs Žuravļovs un SIA "Justician" valdes locekle Vladislava Drobiševa.

AS "Marika" direktors Juris Žuravļovs būs Vidzemes vēlēšanu apgabala "lokomotīve". Ar otro numuru Vidzemē startēs "Rossija Segodnja" žurnālists Marats Kasems, savukārt ar trešo – pensionārs Jānis Ardavs.

Zemgales vēlēšanu apgabalā no apvienības startēs tikai viens kandidāts – pašnodarbinātais Artūrs Malta. Arī Kurzemes vēlēšanu apgabalā no "Par alternatīvu" startēs tikai viena persona – pensionārs Igors Glazunovs.

"Alternatīvai par" "lokomotīve" Latgalē būs apvienības valdes loceklis Jānis Kuzins. Viņam seko zemnieku saimniecības "Veldzes 3" direktors Artūrs Malta un students Edvards Beitāns.

Apvienības visu vēlēšanu apgabalu kandidātu kopskaits ir 37; 30 no viņiem ir vīrieši un septiņas sievietes, liecina CVK publiskotā informācija.

14 no 37 kandidātiem ir pensionāri un četri ir bezdarbnieki.

Vidējais kandidāta vecums ir 56,3 gadi, lielākais īpatsvars kandidātu ir 61-70 gadus veci (24,3%). 8,1% ir latvieši, 91,9% nav norādījuši savu tautību. Lielākā daļa (54,1%) kandidātu kā savu dzīvesvietu norādījuši Rīgu.

Apvienības jaunākajam kandidātam ir 24 gadi un vecākajam 88 gadi.

Ar apvienības "Par alternatīvu" vēlēšanu programmu var iepazīties šeit.

Kā liecina "Lursoft" pieejamā informācija, partiju apvienība "Par alternatīvu" dibināta vien jūnijā. Tās mērķis ir "sindikālisma ekonomikas modeļa ieviešana konstitucionālā veidā". Apvienības valdē ir: Jānis Kuzins, Anita Laizāne un Juris Žuravļovs.

Kā iepriekš vēstīts, deputātu kandidātu sarakstu Saeimas vēlēšanās drīkst iesniegt likumā noteiktā kārtībā reģistrēta politiskā partija un reģistrēta politisko partiju apvienība.

Partijai jābūt dibinātai ne vēlāk kā gadu pirms Saeimas vēlēšanām un partijā jābūt ne mazāk kā 500 biedriem. Ja kandidātu sarakstu iesniedz partiju apvienība, – arī katrai no partiju apvienībā ietilpstošajām partijām jābūt dibinātai ne vēlāk kā gadu pirms vēlēšanām un apvienībā kopā jābūt ne mazāk kā 500 biedriem.

CVK atbilstoši vēlētāju skaitam 13. Saeimas vēlēšanu izsludināšanas dienā ir noteikusi vēlēšanu apgabalā ievēlējamo deputātu skaitu.

Saeimas vēlēšanās ir pieci vēlēšanu apgabali, no kuriem parlamentā kopā ievēlami 100 deputāti. Atbilstoši Saeimas vēlēšanu likumam katrā Saeimas vēlēšanu apgabalā ievēlamo deputātu skaitu nosaka proporcionāli vēlētāju skaitam, kāds četrus mēnešus pirms vēlēšanu dienas ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā. Savukārt vēlētāji ārvalstīs pieskaitāmi Rīgas vēlēšanu apgabala vēlētāju skaitam.

No Rīgas vēlēšanu apgabala 13. Saeimā ievēlēs 35 deputātus, no Vidzemes – 25, no Zemgales – 14, no Latgales – 14 un no Kurzemes vēlēšanu apgabala 12 deputātus.

Tiesības kandidēt Saeimas vēlēšanās ir jebkuram Latvijas pilsonim, kurš vēlēšanu dienā ir vecāks par 21 gadu, ja uz viņu neattiecas kāds no Saeimas vēlēšanu likuma ierobežojumiem.

13. Saeimas vēlēšanas notiks 6. oktobrī.