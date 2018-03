Piektdien vakarā nodrošinājušies ar tējām, uzkodām un segām vairāki cilvēki Rīgā plāno nakšņot pie biļešu kasēm, lai sestdien pirmie varētu iegādāties Dziesmu svētku biļetes, piektdien vēstīja raidījums "LNT Ziņas".

Dailes teātrī, kur arī sestdien varēs iegādāties Dziesmu svētku biļetes, piektdien vakarā ir izveidojusies jau 70 cilvēku rinda – saraksts. Kamēr vieni biļešu pircēji tikai pieteikušies un atzīmēti sarakstā, citi pie Dailes teātra plāno pavadīt visu nakti, vēsta "LNT Ziņas".

Kā novēroja portāls "Delfi", vairāki cilvēki ir izveidojuši rindu arī pie Latvijas Nacionālās operas kasēm. Ļaudis tur dežūrē uz maiņām, un nakti viņi gatavojas pavadīt ātrās apkalpošanas restorānā "McDonalds". Pirmais rindā stāv pensionārs Andris, kurš vietu ieņēmis jau ap pulksten 18. Viņš arī regulē citus rindā stāvētājus, sastādot viņu sarakstu.

Viena no biļešu kārotājām "Delfi" pastāstīja, ka uz šo nakts dežūru speciāli atlidojusi no Mančestras Lielbritānijā. Viņa ļoti vēlas apmeklēt Dziesmu svētkus, tādēļ nolēmusi ar māsu nakti pavadīt pie kasēm.

Jau ziņots, ka sestdien, 3. martā, pulksten 11.00, visās "Biļešu paradīzes" kasēs Latvijā un internetā sāks tirgot biļetes uz XXVI Vispārējiem latviešu dziesmu un XVI Deju svētkiem.

Cenu amplitūda uz visiem Svētku maksas notikumiem ir 2 līdz 65 eiro, ar katra koncerta biļešu cenām var iepazīties dziesmusvetki.lv

Vienā pirkumā vienam pircējam uz katru pasākumu kasēs būs iespējams nopirkt līdz četrām biļetēm, savukārt, pērkot biļetes internetā, varēs iegādāties ne vairāk par astoņām biļetēm vienā pirkuma reizē (ne vairāk par četrām uz vienu pasākumu). Bērni līdz septiņu gadu vecumam, ja nav nepieciešama atsevišķa sēdvieta, pasākumus varēs apmeklēt bez maksas.

Arī visiem Svētku dalībniekiem, uzrādot dalībnieka karti, būs iespēja bez maksas apmeklēt Noslēguma koncertu Mežaparka Lielajā estrādē. Lai nodrošinātu biļešu pieejamību, plānots piemērot 10 % atlaidi no ieejas biļetes cenas daudzbērnu ģimenēm, uzrādot "3+ Ģimenes karti", personām ar I, II vai III invaliditātes grupu, uzrādot atbilstošu apliecību un politiski represētajām personām, uzrādot atbilstošu apliecību.

Publiskajā tirdzniecībā uz visiem maksas pasākumiem tiks nodotas 95230 biļešu (75 % no kopējā biļešu skaita), t.sk. 47431 biļete uz Noslēguma koncerta ģenerālmēģinājumu un koncertu (77.73 % no kopējā Noslēguma koncerta un ģenerālmēģinājuma biļešu skaita) un 23640 biļetes uz deju lieluzvedumu (75.38% no kopējā deju lieluzveduma ģenerālmēģinājuma un divu koncertu biļešu skaita).