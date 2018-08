Latvijas regbija federācijas statūti nosaka, ka tā savā darbībā ievēro politiskās neitralitātes principu, tajā netiek pieļauta jebkāda veida diskriminācija attiecībā uz personas reliģisko vai nacionālo piederību, dzimumu vai rasi. Izlases dalībnieces Maskavā notiekošajā čempionātā kādā no treniņiem uzvilka partijas kreklus, tādējādi radot iespaidu par atbalstu politiskajai partijai. Izlases dalībnieces partijas kreklos sēdējā arī skatītāju rindās pirmajā Eiropas čempionāta dienā.

Ar šiem foto attēliem tālāk dižojās arī politiskā spēka vadība, bet notikušais soctīklos radīja diskusiju par sporta ētikas normām un iespējamiem aģitācijas likuma pārkāpumiem.

"Tas noteikti nav mūsu uzstādījums, biju pārsteigts," saka Pilenieks. "Taču tās nav [izlases] spēļu formas. Nezinu iemeslus, varbūt sauklis patika. Iespējams, ka šos kreklus meitenēm vienkārši iedeva, lai uzvelk treniņā."

LRF prezidents norāda, ka Starptautiskā Regbija federācija reglamentē izlašu formastērpus, un uz tiem var būt federācijas vai izlases sponsoru reklāma. Šajā gadījumā politiskā reklāma bija uz pludmales regbija izlases spēlētāju iesildīšanās krekliņiem. Pilenieks gan arī nezināja teikt, kāda būtu federācijas rīcība, ja ar izlases sponsoru piedāvājumu nāktu kāda no Latvijas politiskajām partijām. "Manā pieredzē šādu gadījumu nav bijis, tad būtu jākonsultējas," atzina Pilenieks.

Federācija notikušā apstākļus vēl skaidros.

Izlases kapteine: negodīgi, ka bildes nopublicēja

Izlases kapteine Zane Sirsniņa-Kukaine, skaidrojot motivāciju, uzsver, ka t-krekli netika vilkti politisku iemeslu dēļ, bet gan tikai tāpēc, lai treniņā izlases dalībniecēm būtu nodrošināts vienāds apģērbs. Krekli līdz izlasei nonākuši ar divu izlases dalībnieču palīdzību, bet to, kā tieši viņas pie krekliem nonākušas, Sirsniņa-Kukaine nezinot. Viņa arī uzsver, ka šajā gadījumā "ar sacelto ažiotāžu no mušas ir izpūsts zilonis".

"Piektdienas treniņš nebija oficiāls izlases treniņš. Kreklus vilkām brīvprātīgi, kas gribēja vilka, kas negribēja, nevilka. Man šis liekas absurdi un smieklīgi, jo es vairāk uzskatu, ka šai lietai par pamatu ir kādi iekšējie kašķī un strīdi, kas to visu pavērsa tā, kā to pavērsa," sacīja izlases kapteine.

"Dažas meitenes tos kreklus jau bija nopirkušas. Tos kreklus viņas piedāvāja, vai mēs gribam visus vienādus, jo treniņu krekli kā tādi mums nebija. Bija karsti. Ārā vairāk nekā 30 grādi. Un, ņemot vērā, ka nebija vienādi krekli, tad gribējām vienādus – puiši sildījās pliki, mēs kreklos. Tam nebija nekāda doma apakšā, vai nebija nekāda mērķa. Es uzskatu, ka negodīgi ir tas, ka tās bildes vispār tika nopublicētas, jo tas nebija oficiāli saskaņots treniņš," sacīja izlases kapteine.

"Tur nebija politiskā ideja vispār, nevienā brīdī. Man ir ļoti žēl, ka tas tā tika pagriezts," sacīja Zane Sirsniņa-Kukaine.

KNAB: logo lietošana pati par sevi nav nosodāma

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) uzsver, ka t-krekla ar partijas logo lietošana pati par sevi nav nosodāma un līdz ar to ierobežojama rīcība. KNAB gan vērtē katras atsevišķas personas rīcību, reklamējot konkrētu politisko partiju, kopsakarā ar reklāmas apmaksas kārtību un sasniedzamo mērķi.

"Līdz ar to KNAB cenšas noskaidrot, vai personas, valkājot t-kreklu ar kādas partijas logo, veic to savas personiskās pārliecības un simpātiju vadīts, vai par to saņem atlīdzību no tā politiskā spēka, kurai persona publiski pauž atbalstu. Ja persona par savu rīcību saņem atlīdzību no konkrētās politiskās partijas (apvienības) un šī politiskā partija šos izdevumus nav norādījusi kā savus priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumus, tas uzskatāms par pārkāpumu," portālam "Delfi" skaidroja KNAB Stratēģiskās komunikācijas un izglītošanas grupas pārstāvji.

KNAB atgādina, ka partijas vēlēšanu izdevumos ir ieskaitāmi arī izdevumi, kas izlietoti sponsorēšanai, labdarības pasākumu finansēšanai, pabalstiem un dāvinājumiem. Tāpat, ja atsevišķs deputātu kandidāts veicis individuālu priekšvēlēšanu aģitācijas kampaņu, viņa kampaņas izdevumi ir ieskaitāmi tās partijas izdevumos, no kuras saraksta viņš kandidē attiecīgajās vēlēšanās.