Viņš teica, ka ugunsgrēka vietai piekļūt ir ārkārtīgi grūti, un tādēļ ugunsgrēku var izdoties ierobežot no augšas - ugunsgrēku dzēš Nacionālo bruņoto spēku helikopters, tāpat liesmu dzēšanā šodien piesaistīts arī Lietuvas gaisa spēku helikopters, lai ierobežotu ugunsgrēku ar helikopteru palīdzību.

Pēc Jaunķiķa teiktā, talkā ugunsgrēka dzēšanā Latvijai nākuši kolēģi arī no Igaunijas, kas palīdz ar specializētām tehnikas vienībām.

Igaunijas Glābšanas departaments paziņojis, ka uz Latviju nosūtīta visa lūgtā palīdzība – trīs kvadricikli un viens visurgājējs ar personālu.

Viens kvadricikls ar trim glābējiem nosūtīts no Kilingi-Nemmes, viens kvadricikls ar diviem glābējiem - no Raplas un vēl viens kvadricikls – no Risti. Savukārt visurgājējs ar ugunsdzēšanas iekārtu un diviem glābējiem nosūtīts no Hāpsalu.

Igaunijas Glābšanas departamenta pārstāvis Janars Kerners uzsvēris, ka ir ļoti svarīgi nepieciešamības gadījumā steidzami sniegt palīdzību kaimiņiem.

"No vienas puses, ir jāpalīdz kolēģiem un kaimiņiem, bet, no otras puses, ir liela bīstamība, ka uguns var izplatītieslīdz Sokuningas rezervātam Pērnavas apriņķī," norādījis Kerners.

Jaunķiķis teica, ka ir grūti prognozēt, kad ugunsgrēks tiks nodzēsts, bet pašlaik tiek darīts viss iespējamais, lai to ierobežotu. "Uguns ierobežota nav, tā virzās uz priekšu. Ātrāk vai lēnāk ir cits jautājums, bet apturētas liesmas nav," viņš teica.

Jau ziņots, ka purvs Ramatas pagastā aizdedzies otrdien, 31. jūlijā, vēlu vakarā.

Mazsalacas novada pašvaldības vadītājs iepriekš pieļāva, ka purva ugunsgrēks Mazsalacas novadā, visticamāk, izcēlies neuzmanīgas rīcības ar uguni dēļ.

.