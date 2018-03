RD mājokļu un vides departamentu vada Anatolijs Aleksejenko. Jau iepriekš "Nekā personīga" vēstīja par departamentā izveidotu struktūru, kurā algas maksāja darbiniecēm, kuras darbā neatradās. Pēc iekšējā audita Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes Informatīvo sektoru likvidēja un darbinieces atlaida. Arī agrāko departamenta direktora Aleksejenko dzīvesbiedri Veru Bobrovu, kura uz darbu nenāca, bet ik mēnesi saņēma 1064 eiro lielu algu.

Igors Puntuss ir Mājokļu un vides departamenta direktora Aleksejenko dēls. Viņa kundze Lana strādā departamenta Dzīvās dabas resursu pārvaldē. Pēc Aleksejenko teiktā atbild par suņiem un kaķiem. Par galveno speciālisti Īres un sociālo dzīvokļu pārvaldīšanas nodaļā iecelta Departamenta direktora Aleksejenko dēla sievasmāte.

Pats Aleksejenko dēls Igors kopš 2010. gada nesekmīgi centies ielauzties lielajā politikā. Vispirms Saeimas vēlēšanās startēja no partijas "Par labu Latviju". Par saviem nākotnes plāniem kandidāts varēja pastāstīt vairākās nekritiskās intervijās Baltijas pirmajā kanālā.

2014 .gadā, startējot jau no "Saskaņas", Puntusam neizdevās nokļūt Saeimā. Tikmēr viņam atradās darbs Rīgas namu pārvaldniekā, kur kļūst par energoefektivitātes projektu nodaļas vadītāju.

Pirms gada pašvaldību vēlēšanām Puntuss atbildēja par jauniešu grupas "Nila atbalsta komanda" darba koordinēšanu. Vēlētājus viņš uzrunāja pārī ar Alekseju Rosļikovu, kurš par savu priekšvēlēšanu platformu izmantoja Latvijas Apvienoto policistu arodbiedrību. Puntusam vēlēšanās atkal nepaveicās, bet Rosļikovs nonāca domē.

RD Finanšu komiteja janvāra beigās ārkārtas sēdē izveidoja jaunu komisiju, kas nākotnē apsaimniekos lielu naudu. Tā dalīs pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes celšanai. Rosļikovs amatā nonāca pēc personīga Nila Ušakova ieteikuma ārkārtas komisijas sēdē.

Komisijas sastāvā iekļuvis arī Igors Puntuss. Viņš pieteikts kā Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas enerģētikas aģentūra" pārstāvis. Aģentūrā, kuras kabinets starp citu atrodas tajā pat mājā, kur izvietots Puntusa tēva Aleksejenko vadītais departaments, Puntuss strādā nepilnus divus mēnešus. Aģentūras direktora pienākumu izpildītājs Timurs Safiuļins "Nekā personīgi" negribīgi skaidro, kāpēc pieņemts darbā aģentūrā. Vienīgais, kas top skaidrs no Safiuļina teiktā - konkurss uz amata vietu nav bijis un arī darba sludinājumu aģentūra nav publicējusi. Puntuss par iespēju pieteikties darbā esot uzzinājis no RD saistošajiem noteikumiem.

Kā vēsta raidījums, domes kuluāros runā, ka Rosļikovs esot noskatījis Safiuļina krēslu "Rīgas enerģētikas aģentūrā", lai varētu ar jaunu sparu pieķerties dažādiem labu naudu nesošiem būvniecības projektiem. Tāpēc aģentūrā amatā iekārtots Aleksejenko dēls Puntuss.

Lai arī Aleksejenko apgalvo, ka viņa departamentā arī šobrīd esot brīvas vairākas darba vietas, departamenta mājas lapā teikts, ka brīvu vakanču departamentā neesot.

Aleksejenko šo gadu laikā izdevies iekļūt vairākos skandālos. Skaļākais no tiem – tā dēvētā Stabiņas lieta. KNAB par 100 tūkstoš eiro liela kukuļa pieprasīšanu no kāda Krievijas investora arestēja Aleksejenko padoto – RD Dzīvokļu pārvaldes vadītāju Āriju Stabiņu. Šaubas krita arī uz pašu Aleksejenko, kurš no amata tika atstādināts. Bet Stabiņa kopš 2013. gada ir pazudusi un KNAB izmeklētājs kopā ar prokuroru nolēma, ka lieta ir bezcerīga un kriminālprocesu izbeidza. Aleksejenko amatu atguva un 2015. gada nogalē atgriezās departamentā.

Stabiņa joprojām atrodas starptautiskajā meklēšanā, "Nekā personīga" apstiprināja Valsts policijā.