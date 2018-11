Zemi RD no SIA "Spilve International Business Park" atpirks par 180 tūkstošiem eiro – summu, ko iepriekš pašvaldība iecerēja tērēt skrejceļa daļas demontēšanai.

Gailīte pastāstīja, ka departaments gatavos lēmumprojektu, ko skatīs atbildīgā RD komiteja.

Jau vēstīts, ka pēc portāla "Delfi" publikācijas par Rīgas domes plānu par 180 tūkstošiem eiro nojaukt daļu Spilves lidlauka skrejceļa, lai atbrīvotos no nomas maksas, zem skrejceļa esošās zemes īpašnieks pauda gatavību īpašumu par nojaukšanas cenu pašvaldībai pārdot. Abas puses piektdien, 2. novembrī, satikās, lai apspriestu darījumu.

Skrejceļu RD gribēja nojaukt, lai atbrīvotos no nepieciešamības maksāt "piespiedu nomu" privātīpašniekam, uz kura zemes tas daļēji atrodas. "Spilve International Business Park" no RD tiesā arīdzan cenšas piedzīt ap 140 tūkstošiem eiro – nomas maksu un parādu par skrejceļa lietošanu no 2004. līdz 2012. gadam. Sīkāk par tiesas procesu var lasīt šeit.

Tā kā tiesvedību iznākums var ietekmēt īpašuma tirgus vērtību, iepriekš izgāzās pērnajā vasarā RD atbalstītais mēģinājums "Spilve International Business Park" zemesgabalu atsavināt.