Saeimas vēlēšanās ir pieci vēlēšanu apgabali, no kuriem parlamentā kopā ievēlami 100 deputāti. Atbilstoši Saeimas vēlēšanu likumam katrā Saeimas vēlēšanu apgabalā ievēlamo deputātu skaitu nosaka proporcionāli vēlētāju skaitam, kāds četrus mēnešus pirms vēlēšanu dienas ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā. Savukārt vēlētāji ārvalstīs pieskaitāmi Rīgas vēlēšanu apgabala vēlētāju skaitam.

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto informāciju 5. jūnijā valstī bija reģistrēts 1 548 100 balsstiesīgu pilsoņu. No tiem Rīgas vēlēšanu apgabalā reģistrēti 545 452 vēlētāji, Vidzemes vēlēšanu apgabalā – 392 374, Latgales vēlēšanu apgabalā – 209 110, Zemgales vēlēšanu apgabalā – 213 716, bet Kurzemes vēlēšanu apgabalā – 187 448 vēlētāji.

Salīdzinot ar iepriekšējām Saeimas vēlēšanām 2014. gadā, vēlētāju skaits pieaudzis Rīgas vēlēšanu apgabalā, bet pārējos apgabalos samazinājies. Tāpat nedaudz sarucis arī kopējais vēlētāju skaits valstī, un šīs izmaiņas varētu atstāt ietekmi uz mandātu sadalījumu 13. Saeimas vēlēšanu apgabalos, lēš CVK.

Salīdzinājumam – 12. Saeimas vēlēšanās četrus mēnešus pirms vēlēšanu dienas valstī bija reģistrēts 1 551 440 balsstiesīgu pilsoņu, Rīgas vēlēšanu apgabalā – 495 890, Vidzemes vēlēšanu apgabalā – 402 615, Latgales vēlēšanu apgabalā – 226 966, Zemgales vēlēšanu apgabalā – 226 430 un Kurzemes vēlēšanu apgabalā – 199 539 pilsoņi.

12. Saeimā no Rīgas vēlēšanu apgabala ievēlēja 32 deputātus, no Vidzemes vēlēšanu apgabala – 26 deputātus, no Latgales vēlēšanu apgabala – 15 deputātus, no Zemgales vēlēšanu apgabala – 14 deputātus, bet no Kurzemes vēlēšanu apgabala – 13 deputātus.

Pirmdien CVK sēdē paredzēts apstiprināt 13.Saeimas vēlēšanu apgabalos ievēlamo deputātu skaitu.

Ziņots, ka 6. oktobrī notiks 13.Saeimas vēlēšanas. Saeimas vēlēšanās vēlētāji drīkst balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs, bet par dalību vēlēšanās vēlētājam pasē izdara īpašu atzīmi – spiedogu.

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana Saeimas vēlēšanām notiks no 18. jūlija līdz 7. augustam.