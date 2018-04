Rimšēvičs pērn saņēmis arī 30 tūkstošus eiro no uzņēmuma SIA "Krauzers" par īpašuma pārdošanu. Savukārt 49 tūkstošus eiro viņš saņēmis no personas vārdā Maria Sotnikova, deklarācijā nepaskaidrojot, par ko nauda iegūta, bet ienākumu veids atšifrēts kā "u.c. ienākumi". 2016. gadā no šīs pašas personas Rimšēvičs saņēmis 40 500 eiro, arī tolaik deklarācijā nenorādot, par ko ienākumi no šīs personas gūti.

Pagājušajā gadā Rimšēvičs saņēmis 172,95 eiro procentu ienākumus no "Nordea Bank" un 58,82 eiro procentu ienākumus no "Luminor Bank".

50 tūkstošus eiro Rimšēvičs ieguvis, atgūstot aizdevuma maksājumu, bet 4500 eiro viņš saņēmis par dzīvokļa izīrēšanu uz vienu mēnesi.

Rimšēvičs bezskaidrā naudā uzkrājis 30 701, 98 eiro "Swedbank", Latvijas Bankā uzkrāti 87 139, 35 eiro, bet 14 230,43 eiro uzkrāti "Luminor Bank" Latvijas filiālē.

Rimšēvičs deklarējis vairākus viņam piederošus nekustamos īpašumus: četrus zemes īpašumus un vienu ēkas īpašumu Jūrkalnē, divus zemes un ēkas īpašumus Garkalnē, dzīvokli Jūrmalā un kopīpašumā esošu zemi Jūrmalā.

Latvijas Bankas prezidenta lietošanā ir 2016. gada vieglā automašīna "Audi A8".

Rimšēvičs deklarējis arī 32 821, 03 eiro parādsaistības. Jāpiezīmē, ka parādsaistības būtiski samazinātas salīdzinājumā ar 2016. gadu, kad Latvijas Bankas prezidents bija deklarējis 96 645,79 eiro parādsaistības.

Savukārt Razmusa norādījusi, ka papildu algai Latvijas Bankā un pensijai no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) viņa saņēmusi 7776 eiro pabalstu un 6,59 eiro procentu ienākumus no "Luminor Bank".

Razmusa bezskaidrā naudā uzkrājusi 4937,13 un 5142,93 eiro "Luminor Bank", 30 853,08 eiro "SEB bankā", kā arī 31 633,43 eiro, 33 065,71 eiro un 35 978, 49 eiro "Swedbank", vēl 15 203,8 uzkrāti "SEB atklātajā pensiju fondā" un 4850,43 eiro uzkrāti "SEB Dzīvības apdrošināšanas" kontā.

Pērn Razmusa saņēmusi dāvinājumu 38 tūkstošu eiro apmērā, nenorādot, no kā dāvinājums saņemts.

Viņas īpašumā ir dzīvoklis Rīgā un zemes un ēkas nekustamais īpašums Saulkrastos. Tāpat Razmusas īpašumā ir 2002. gada vieglais auto "SAAB 9-5".

Kā ziņots, 17. februārī Rimšēvičs tika aizturēts un viņam tika noteikts aizdomās turētā statuss kriminālprocesā. Rimšēvičs tiek turēt aizdomās pēc krimināllikuma 320. panta ceturtās daļas par kukuļa pieprasīšanu un pieņemšanu lielā apmērā. Kukuļa apmērs esot vismaz 100 000 eiro. Rimšēvičam piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi - 100 000 eiro drošības nauda, noteiktas nodarbošanās aizliegums, aizliegums tuvoties noteiktām personām un aizliegums izbraukt no valsts.

Rimšēviča aizstāvis bija lūdzis tiesu atcelt divus Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja noteiktos drošības līdzekļus - nodarbošanās aizliegumu un aizliegumu izbraukt no valsts, taču tiesa šo lūgumu noraidījusi.

Neskatoties uz aizdomās turētā statusu un drošības līdzekļiem, Rimšēvičs nolēmis neatkāpties no amata. Darba pienākumus gan viņš pašlaik neveic un uz Latvijas Banku nedodas.

Latvijas Bankas prezidenta pienākumus pašlaik pilda viņa vietniece Razmusa.