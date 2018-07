Visnotaļ neskaidra, taču virzīta uz priekšu – šādus vārdus no atsevišķiem spēlētājiem nozarē izpelnās Labklājības ministrijas (LM) iecerētā reforma. Tai pēc pusotra gada jāmaina kārtība, kā valsts finansētie tehniskie palīglīdzekļi, piemēram, ortozes, protēzes un riteņkrēsli nonāks pie to lietotājiem. LM sola lielākas izvēles iespējas un augstāku kvalitāti.

Gaidāmā reforma nozari savirmojusi. Nepamanīts nav arī fakts, ka pērnā gada nogalē nozares spēlētāju lokam pievienojās jauns dalībnieks uzņēmums "Saules aptieka," kļūstot par vienu no uzvarētājiem valsts rīkotā iepirkumā. Tā rīkotājs Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" vēsta, ka "Saules aptieka" piegādāja aktīvos riteņkrēslus. Šis uzņēmums pieder bijušā veselības ministra Gunta Belēviča dēlam Artūram Belēvičam.

""Saules aptieka" piedalījās tehnisko palīglīdzekļu iepirkumā, jo vēlas paplašināt savu darbības lauku, un tas ir saistīts ar ieceri nākotnē izveidot medicīnas preču un tehnisko palīglīdzekļu veikalu," tā portālam "Delfi" atbild uzņēmuma pārstāve Kristīne Viļuma.

Līdzšinējo publiskā iepirkuma sistēmu Labklājības ministrijas pārstāvji pirms gada sasauktā preses konferencē sauca par novecojušu un tās lietotājiem nelabvēlīgu. Tāpēc iepazīstināja ar plānoto jaunumu – kuponu sistēmu, kurai atbalstu izteica invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons". Nozares ministrs Jānis Reirs (V) tolaik solīja, ka jaunā kārtība ļaus ietaupīt uz administratīvo izdevumu rēķina. Tagad ir gluži skaidrs, ka reformai, visticamāk, būs nepieciešama papildu nauda. Piegādātāji norāda – gaidāmas jaunas izmaksas. Ja papildu naudas nebūs, rindas uz tehniskajiem palīglīdzekļiem būs vēl garākas, nevis īsākas, kā LM solījusi.

Kāpēc šī reforma nepieciešama, kādus ieguvumus un riskus saskata piegādātāji un pacientu pārstāvji, un galvenais – ko tā dos cilvēkiem, kuru dzīve bez tehniskajiem palīglīdzekļiem nav iedomājama, skaidroja portāls "Delfi".

Kāpēc peļ līdzšinējo sistēmu

Šobrīd ir divi ceļi, kā ar valsts finansējumu tikt, piemēram, pie ratiņkrēsa: publiskais iepirkums un tā dēvētā kompensācijas sistēma, ja klients gatavs pats piemaksāt.

Iepirkumā jāsamierinās ar to, ko valsts iepirkusi. "Tu gaidīji rindā diezgan dārgo elektrisko ratiņkrēslu, un rezultātā dabūji šo tehnisko palīglīdzekli – kaut ko nedaudz smagāku un sliktāku. Tas ir no cita izstrādātāja, kas uzvarēja pēdējā iepirkumā ar zemāku cenu. Līdz ar to nav paļāvības, ka dabūsi to pašu kvalitatīvo produktu, ko biji pirms tam lietojis," publiskā iepirkuma sistēmas trūkumus ieskicē LM pārstāvis Maksims Ivanovs.

Vai arī cita situācija – iedzīvotājs nevar operatīvi dabūt akumulatoru ratiņkrēslam, jo pēdējais iepirkums izgāzies. Izrādās, vienīgais dalībnieks pārkāpis procedūru un jāizsludina jauns iepirkums, kas nozīmē vēl vismaz mēnesi ilgu gaidīšanu rindā. "Tas ir ļoti neelastīgs mehānisms, smagnējs, nav korelācijas ar personas medicīnisko rehabilitāciju," rezumē Ivanovs. Iepirkumu vidējais ilgums – seši mēneši, pārsūdzības palielina iepirkuma procedūras termiņu, likumprojekta anotācijā vēsta LM.

Tiesa, "Vaivari" valdes loceklis Mārtiņš Oliņš norāda, ka pērn, piemēram, uz aktīvajiem riteņkrēsliem gaidīšanas laiks bija trīs, četri mēneši, tagad rinda pat ātrāk "iet uz priekšu".

Ir gan arī kāds ceļš, kā tikt pie vēlamāka ratiņkrēsla. Proti, kompensācijas sistēma ļauj iegādāties citu ratiņkrēslu, pašam piemaksājot starpību starp tā cenu un publiskajā iepirkumā iegūto summu.

LM norāda uz vēl kādu trūkumu – gadu no gada teju nemainās pakalpojumu sniedzēju skaits – to ir aptuveni astoņi līdz desmit. "Viņi visi zina, ka cenai jābūt zemākajai. Viņi ir ieinteresēti zemākās cenas kritērija nodrošināšanā, lai vispār iepirkumā piedalītos. Līdz ar to tas neveicina viņu attīstību un kopumā tirgus attīstību," norāda Ivanovs. Šobrīd trūkst konkurences, turklāt mēdz būt, ka tehniskie palīglīdzekļi tiek sagatavoti sliktā kvalitātē, norāda LM pārstāvis.

Cits administrētājs un kuponi

LM piedāvājums ir ieviest patērētāju tiešās izvēles sistēmu. Šāds modelis aizgūts no Igaunijas un to mēdz dēvēt arī par kuponu sistēmu. Tas nozīmē, ka cilvēkam, kuram nepieciešams tehniskais palīglīdzeklis, tiks iedots kupons ar iezīmētu naudas summu.

"Klienti varēs izvēlēties sniedzēju vidū sev atbilstošāko un ar kuponu vai garantijas vēstuli iesniegs apliecinājumu sniedzējam, kas izsniegs noteiktā laikā tehnisko palīglīdzekli," skaidro Ivanovs no LM. Valsts balstīšot kompensācijas summu uz vidējo svērto cenu, nevis zemāko. Tiesa, kompensācijas aprēķināšanas mehānisms vēl top.

Galvenais ieguvums LM ieskatā – klients varēs pats izvēlēties. Ja izvēlētais pirkums būs dārgāks nekā valsts noteiktā summa – pašam būs jāpiemaksā. Ar ko šī kārtība atšķiras no jau esošās kompensācijas sistēmas, LM pārstāvis skaidro – būs plašāks pakalpojuma sniedzēju loks. Piegādātājiem pozitīvi – nebūs iepirkuma konkursu. Kā neformāli atzīst atsevišķi piegādātāji, "šobrīd gandrīz visa dzīve ir uz konkursiem – ja uzvar konkursā, var dzīvot, ja neuzvar, faktiski jāveras ciet".

Jau no nākamā gada sākuma likumprojektā paredzēts izslēgt "Vaivarus" no tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma administrēšanas, un funkcijas pārņems Veselības un darbspēju ekspertīzes valsts ārstu komisija.

Kādas ir bažas un riski

Par reformu publiski iestājusies invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons," kas asi kritizējusi publiskā iepirkuma sistēmu.

Pret reformu savukārt noskaņota ir pacientus pārstāvošā organizācija "Sustento", kura savu viedokli arī paudusi par likumprojekta virzību atbildīgajai Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai. Tā gan pirms pusotras nedēļas nolēma virzīt likumprojektu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

"Sustento" vēstulē aicina Saeimu nepieņemt šos LM izstrādātos grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā līdz brīdim kamēr netiks izstrādāti visi likumā paredzētie Ministru Kabineta noteikumi, kas "ļaus gūt sapratni kā šī lielā reforma tik jūtīgā jautājumā ietekmēs cilvēkus ar invaliditāti".

"Sustento" pārstāve Iveta Neimane atklāj, ka lielākās bažas ir par to, kā, īstenojot reformu, noteiks kompensācijas apjomu. Organizācija sagaida, ka tiks izstrādāti paredzētās kompensācijas aprēķināšanas kritēriji un kārtība, lai varētu prognozēt, cik lieli līdzmaksājumi sagaida cilvēkus ar invaliditāti. Tāpat arī vēlas gūt skaidrību, kas novērtēs nepieciešamo palīglīdzekli, un vai jaunā kārtība un prasības palīglīdzekļu izplatītājiem nepaaugstinās to cenu.

Trūkst skaidrības

Arī uzņēmumi, kas piegādā tehniskos palīglīdzekļus norāda, ka šobrīd par daudz ko skaidrības nav. Par to Saeimas komisijas sēdē izteicās uzņēmuma "Kanins" pārstāvis. "Vēl nav skaidrs, kas būs un kas nebūs – neviens nav skaidri pateicis," portālam "Delfi" arī saka Oskars Valainis, kurš pārstāv uzņēmumu "Unihaus".

"Saules aptieka" atzīst, ka līdzšinējā pieredze, izvēloties piegādātāju ar zemāko cenu, ietver daudz risku, taču, ieviešot jaunu sistēmu, "būtu svarīgi izsvērt visus aspektus un neieviest sasteigtus, nepārdomātus risinājumus, kuri precīzi neatbilst to cilvēku vajadzībām, kuriem tehniskie palīglīdzekļi ir nepieciešami".

Tomēr par pozitīvu tā sauc jaunās kuponu sistēmas piedāvātās iespējas, ka klienti varēs izvēlēties individuālāku un piemērotu tehnisko palīglīdzekli. Arī "Unihaus" pārstāvis Valainis norāda, ka klients pats atnāks uz uzņēmumu, un ar viņu varēs aprunāties, tieši kādiem mērķiem, piemēram, riteņkrēsls nepieciešams."Brīvajā tirgū mums uzreiz būs individuāla pieeja. Varbūt tur, kur dzīvo klients, nemaz asfalta nav, ir tikai zemes ceļš, un mēs varam atrast labāko risinājumu," skaidro Valainis.

Piegādātājiem bažas ir arī par pirmreizējajiem klientiem – vai viņi zinās, ko izvēlēties. "Vaivari" valdes loceklis Oliņš piemin savu pieredzi: "Pagriežot laiku atpakaļ, atceros, ka es nokļuvu avārijā, gulēju slimnīcā, un man atveda ratus. Es pirmoreiz dzīvē tā īsti redzēju, kas ir riteņkrēsls. "Tas būs tavs pārvietošanās līdzeklis," man teica. Ja man iedotu kuponu, es taču nezinātu, pie kāda ražotāja griezties, kas man ir vajadzīgs".

Viņaprāt, pirmreizējiem klientiem tomēr vajadzētu dot iespēju, ka viņiem piešķir tehniskos palīglīdzekļus, nevis viņiem jāizvēlas. Vēl ir arī citi neskaidri jautājumi, piemēram, kas jaunajā sistēmā uzņemsies atbildību par tehnisko palīglīdzekļu pēcgarantijas remontu.

Ministrija arī rosinājusi, ka, no 2020. gada līdz ar kuponu sistēmu vismaz sākumā pastāvēs arī iepirkuma sistēma.

Jaunā sistēma – dārgāka

"Pēc mūsu aprēķiniem, jaunās sistēmas nosacījumi būs iemesls tehnisko palīglīdzekļu cenu būtiskam pieaugumam. Ja netiks palielināts budžets, tad rindas cenu pieauguma gadījumā palielināsies, jo esošā budžeta ietvaros varēs iegādāties mazāku skaitu tehnisko palīglīdzekļu nekā līdz šim," norāda "Saules aptieka" pārstāve Kristīne Viļuma. Uzņēmumā "Unihaus" skaidro, ka izmaksas vairos, piemēram, tas, ka katram piegādātājam būs jānodrošina noliktava.

Arī par reformu atbildīgā LM apzinās, ka pakalpojumu sniedzējam jaunā sistēma noteiks augstākas prasības, līdz ar to, iespējams, sadārdzināsies tehniskie palīglīdzekļi. "Tāpēc reforma vienlaikus pieprasa no valsts pamatbudžeta finansējuma palielināšanu. Tomēr, neraugoties uz cenu pieaugumu, ko varam maksimums 10 procentu robežās prognozēt, kvalitāte diezgan strauji palielināsies, jo viņi konkurēs savā starpā, neaprobežojoties ar iepirkumu un zemākās cenas kritēriju," skaidro Ivanovs no LM.

Tomēr nav zināms, cik daudz naudas reformai būs nepieciešams un, vai to piešķirs, korekcijas virzībā var viest arī nākamās Saeimas ievēlēšana. Likumprojekta anotācijā vēstīts, ka aprēķini par grozījumu ietekmi uz valsts budžetu un tehnisko palīglīdzekļu saņēmēju skaitu tiks veikti pēc kompensācijas sistēmas noteikšanas metodikas izstrādes. Metodiku līdz rudenim izstrādās uzņēmums "AengCurum".

"Pamatā visi eksperti pārstāv Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) rehabilitācijas jomu," norāda pētījuma grupas vadītāja Daiga Behmane, RSU Sabiedrības veselības institūta direktora vietniece. Pētījumu eksperti balsta uz starptautiskajām, tajā skaitā Pasaules veselības organizācijas, rekomendācijām un citu valstu pieredzi.