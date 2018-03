SAB priekšnieks Jānis Maziītis intervijā Latvijas Radio sacīja, ka uz sarunu birojs Rimšēviču aicinās tad, kad birojs būs kārtīgi sarunai sagatavojies. "Jāuzdod iespējami precīzi jautājumi, lai saprastu, kuram ir taisnība, kurš melo, vai ir kādas sagadīšanās. Ir tas sagatavošanās darbs, kuru patlaban veicam," skaidroja SAB priekšnieks, piebilstot, ka tas varētu būt aptuveni mēnesis un noteikti, ka ne vairāki mēneši, taču precīzu laiku, kad LB prezidents tiks uzaicināts, Maizītis neminēja.

Vaicāts, cik liela ir iespējamība, ka Rimšēviča krimināllieta ir informatīva ārvalstu operācija, SAB pieminēja, ka ar izmeklēšanu nodarbojas Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde (ENAP) vai KNAB, un SAB tiešā veidā izmeklēšanās nav iesaistīts. Tā vietā SAB procesus vēro no malas, un redzams, ka pretrunu un versiju ir ļoti daudz. Līdz ar to jautājums ir, kam ticēt, jo ar kardināli pretējām versijām un liecībām, ne vienmēr ir tik vienkārši nonāk līdz "patiesības graudam". "Tā nav kāda būtiska ietekme no ārpuses vai no mūsu nedraugiem. Šādu pierādījumus šobrīd mēs nesaskatām. Pārbaudām Rimšēviča pielaidi valsts noslēpumam. Mums arī ir jātiek skaidrībā, kam tad ticēt," sacīja Maizītis.

Uz jautājumu, vai Aizsardzības ministrija, izplatot paziņojumu par no ārienes organizēta plaša mēroga informācijas operāciju, ir pārsteigusies, Maizītis norādīja, ka šis paziņojums nav bijis saskaņots ar SAB. "Mēs esam iepazinušies ar šo ziņojumu valdībai un mēs tomēr nesaskatām pierādījumus šiem argumentiem," atkārtoja Maizītis. Kā piemēru viņš minēja, ziņojumā pieminētos piemēros ar vēlēšanām ASV, Francijā un Vācijā. "Pilnīgi dažādas situācijas no notikumu secības rakstura. Mums arī ārvalstu kolēģi jautā, kurš variants tad pie mums notiek – ASV, Francijas vai Vācijas modelis – un kādi ir pierādījumi," atklāja SAB priekšnieks.

Biroja ieskatā AM pārāk "sabiezinājusi krāsas". "Te ir runa par procesiem saistībā ar krimināllietām, aizturēšanām. Juridiski vērtējamiem procesiem. Vai tad Krievija tagad diktē KNAB vai Krievijas specdienesti – ENAP – kriminālprocesu sākšanu," retoriski vaicāja Maizītis. Tāpat viņš apstiprināja, ka šajā brīdī nav novērota pastiprināta Krievijas interese šajās lietās. Vienlaikus viņš norādīja, ka kriminālprocesa izmeklēšana parādīs, vai tas bijis kādā veidā organizēts uzbrukums LB.

Maizītis gan papildināja, ka SAB bijis iesaistīts ziņu nodošanā atbildīgajām iestādēm. Latvijai bieži izteikti pārmetumi kā nerezidentu valstij un par kontroles mehānisma atbilstību. Kontroles mehānisms pamazām pilnveidojies, bet pārmetumi ir saglabājušies, sacīja SAB šefs.

Runājot par iepriekš Rimšēviča pausto, ka uz Krieviju viņš devies divas reizes, un vai to ir iespējams pārbaudīt, Maizītis sacīja, ka ir ļoti viegli pārbaudāms, uz kurieni un cik bieži cilvēks ceļojis cilvēks. Vaicāts, vai tas bijis vairāk nekā divas reizes, SAB vadītājs atbildēja apstiprinoši. "Mums galvenais ir kritērijiem ir tas, vai cilvēks melo vai nemelo. Mēs nonākam pie secinājumiem – tā ir daudzu saskaitāmā summa. Ja melo, tad ir neuzticams, jā. Tās ir ļoti vienkārši pārbaudāmas lietas, kas izskan, un daļa jau ir pārbaudīta," sacīja Maizītis.

Savukārt attiecībā uz aģentūras AP fotogrāfiju, kurā redzams Rimšēvičs medību namiņā Krievijā, Maizītis atkārtoti norādīja, ka pirms fotogrāfija parādījās publiski, SAB rīcībā tās nebija, taču pāris stundas pirms tās parādīšanās publiskajā telpā birojs bija ieguvis informāciju, ka publiski parādīsies kompromitējoša informācija. Uz jautājumu, vai Latvijā ir iespējams pārbaudīt fotogrāfijas autentiskumu, Maizītis uzsvēra, ja SAB pašam nepietiks tehniskās spējas pārbaudīt fotogrāfijas autentiskumu, tad SAB parteriem šādas spējas ir.

"Ja pārbaudām konkrētu personu, tad būtībā mums interesē viss par šo personu. To robežu ir grūti raksturot. Atkarībā no mērķa, ko mēs gribam noskaidrot, tik plašs ir tas cilvēku loks ap personu," jautāts vai SAB pārbauda arī, piemēram, Renāru Kokinu, kas minēts kā Rimšēviča draugs, atbildēja biroja vadītājs.