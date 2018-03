Kā pagājušā gada izskaņā Veselības ministrija (VM) informēja parlamenta komisiju, tā gatavo grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos, lai ieviestu dzimumšūnu donoru reģistru.

Paredzēts, ka grozījumi vienotā veselības nozares elektroniskā informācijas sistēma jeb e-veselība nodrošinās centralizētu personas datu par dzimumšūnu ziedošanu apstrādi. Kā klāstīja VM, tāda nepieciešama ārstniecības iestādēm, kas sniedz medicīniskās apaugļošana pakalpojumus.

Personas datu apstrādes mērķis ir apkopot informāciju, kas nepieciešama izmantošanai ārstniecībā, kvalitatīva medicīniskās apaugļošanas pakalpojuma nodrošināšanai, uzsver ministrija.

Sistēmā būs pieejama informācija par dzimumšūnu donora ziedoto dzimumšūnu izmantošanas statusu Latvijā. Piemēram, būs norādīts "daļēji bloķēts", ja donora dzimumšūnas izmantotas trīs medicīniskās apaugļošanas procedūrās.

Informācijai varēs piekļūt tikai ārstniecības iestāde, kas sniedz medicīniskās apaugļošanas pakalpojumus un kas ir noslēgusi līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par sistēmas izmantošanu.

Informācija par dzimumšūnu donoru sistēmā būs pieejama 25 gadus.

Ziņots, ka Latvijā nav izveidots vienots un caurskatāms dzimumšūnu donoru reģistrs. Viens no būtiskiem riskiem, kas saistīts ar donoru reģistra trūkumu, ir tas, ka nav iespējams kontrolēt jau šobrīd spēkā esošo likuma prasību par to, ka medicīniskā apaugļošanas rezultātā no viena donora dzimumšūnām dzimušo bērnu skaits valstī nedrīkst būt vairāk par trim, iepriekš norādījusi Saeimas Sociālo un darba lietu komisija.