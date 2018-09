Iniciatīva "Simtgades svinību naudas novirzīšana vēža ārstēšanai" portālā "Manabalss.lv" publicēta pērnā gada izskaņā. Līdz šim par iniciatīvu parakstījušies teju 11 tūkstoši iedzīvotāju.

Iniciatīvas iesniedzējs Alvils Puričs Aurels, uzrunājot komisijas deputātus, dalījās gan ar savu smago pieredzi, kad ar vēzi saslimis kāds tuvs cilvēks, gan atsaucās uz sabiedrībā zināmiem vēža saslimšanas gadījumiem.

Komisija deputāts Raivis Dzintars (NA) atzina, ka šis ir ārkārtīgi smags jautājums. Neatkarīgi no simtgades pasākumiem ir nepieciešams rast papildu finansējumu onkoloģiskajām saslimšanām, norādīja Dzintars. Vienlaikus deputāts uzsvēra, ka viņam ir nepieņemama kultūras un onkoloģisko saslimšanu pretnostatīšana. "Amorāli un nepareizi ir šīs lietas pretstatīt!" pauda parlamentārietis.

Deputāte Janīna Kursīte-Pakule (NA) pateicās iniciatīvas autoram par uzmanības piesaistīšanu problēmai, kā arī uzteica to, ka uzmanību šai akūtajai problēmai vērsis tieši gados jauns cilvēks. Arī viņa atzina, ka tā ir milzīga problēma, taču to nevar risināt ar līdzekļiem no simtgades svinībām. Tas būtu tikai "viens piliens" no nepieciešamā, atzina Kursīte-Pakule.

Parlamentārietis Jānis Vucāns (ZZS) arī uzteica iniciatīvu un iezīmēja, ka jebkuriem tēriņiem valstī ir jābūt racionāliem un pamatotiem.

Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija vienojās, ka iniciatīvu turpinās vētīt, uz sēdi uzaicinot Veselības ministrijas (VM) pārstāvjus.

Vēstīts, ka iniciatīva par simtgades svinību naudas novirzīšana vēža ārstēšanai paredz izvērtēt un samazināt Latvijas simtgades svinību tēriņus no valsts budžeta, finansējumu piešķirot onkoloģisko slimību diagnosticēšanai un ārstēšanai.