Padome 8. martā izsludināja divus konkursus par TV un radio raidījumu veidošanu latviešu un mazākumtautību valodās 2018. gadā Latgales reģionālajos un vietējos plašsaziņas līdzekļos. Abu konkursu kopējais finansējums ir 71 142 eiro, no kura konkursam par TV raidījumu veidošanu paredzēti 31 144 eiro, bet radio raidījumu veidošanai - 40 000 eiro.

Konkursu radio un TV raidījumu veidošanai Latgalē 2017. gadā kopējais finansējuma apmērs arī bija 71 142 eiro, bet tā sadalījums radio un TV medijiem bija vienlīdzīgs, katram paredzot 35 571 eiro.

Līdaka norādīja, ka konkursiem kopējais atvēlētais finansējums nav samazināts, taču NEPLP šogad nolēma piešķirt lielāku līdzekļu apmēru radio raidījumu veidošanai latgaliešu valodā, jo, veicot auditorijas analīzi, secināts, ka Latgales iedzīvotāju vidū radio ir visplašāk izmantotais plašsaziņas līdzeklis. Līdz ar to, lemjot par finansējuma sadali, padome centusies nodrošināt iespējami plašāku auditorijas sasniedzamību.

"Radiostacijām tika sadalīts lielāks [finansējums], ņemot vērā, ka Latgalē radio iegūst diezgan efektīvu atgriezenisko saiti un tam ir diezgan liela ietekme," sacīja NEPLP locekle.

Vaicāta, vai finansējuma sadale varētu atstāt kādu ietekmi uz līdz šim veidotajiem TV raidījumiem Latgalē dzīvojošajai auditorijai, Līdaka norādīja, ka tam nevajadzētu būtiski ietekmēt to veidošanu. Viņa skaidroja, ka pērn liels uzsvars bija uz TV raidījumiem, kas bija veltīti Latgales kultūrvēsturiskajām vērtībām, tomēr šogad būtu svarīgi veidot padziļinātu komunikāciju ar auditoriju, veidojot padziļināta satura raidījumus. Līdz ar to padomes ieskatā radio ir efektīvākais resurss, ar ko to iespējams sekmēt.

Jau ziņots, ka biedrība "Latgolys Saeima" izplatījusi paziņojumu NEPLP, Saeimas frakcijām un plašsaziņas līdzekļiem, kurā pauž neizpratni par finansējuma samazinājumu raidījumu veidošanai latgaliešu valodā.

Biedrība "Latgolys Saeima" norādīja, lai gan valsts valodas likums uzliek par pienākumu valstij nodrošināt "latgaliešu rakstu valodas kā vēsturiska latviešu valodas paveida saglabāšanu, aizsardzību un attīstību", finansējuma samazināšana raidījumiem latgaliešu valodā ir solis atpakaļ likuma iedzīvināšanā.