Pagājušā gada lietavu un šā gada sausuma dēļ valstī iznīkušas mežaudzes vairāku simtu hektāru platībā, tostarp arī privāto meža īpašnieku mežos, liecina informācija Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) mājaslapā.

LKKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra (MKPC) speciāliste Sarmīte Grundšteine atzīst, ka pēdējā laikā Latvijā pēc postošiem laika apstākļiem, kas pielīdzināmi dabas katastrofām, piemēram, ilgstošs sausums, spēcīgas lietavas, plūdi un līdzīgi laikapstākļi postījumi mežaudzēs ir bijuši tik lieli, ka tās gājušas bojā un ir jāatjauno.

Viņa atgādināja, ka līdz šim atbalstu mežaudžu atjaunošanai varēja saņemt tikai par platību, par kuru Valsts meža dienests sniedza atzinumu, ka tajā ir bijis ugunsgrēks. Taču tā kā mežaudzes posta ne vien ugunsgrēki, bet arī vairāki abiotiski faktori, piemēram, vējš, sausums, spēcīgas lietavas, sniegs, ledus un citi neparedzami apstākļi, veikti grozījumi Eiropas Savienības (ES) atbalsta piešķiršanas kārtībā pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" un turpmāk meža īpašnieki varēs saņemt ES atbalstu mežaudžu atjaunošanai ne tikai ugunsgrēka, bet arī spēcīgu lietavu vai sausuma gadījumos.

ES atbalstu meža īpašnieki varēs saņemt tikai par platībām, par kurām meža īpašnieks būs iesniedzis pārskatu par meža atjaunošanu vai ieaudzēšanu, un Valsts meža dienests (VMD) būs atzinis platību par mežaudzi. Lai saņemtu ES atbalstu par iznīkušām mežaudzēm, būs nepieciešams VMD atzinums. To tagad VMD sniegs arī par mežaudzi, kas ir iznīkusi sausuma, ūdens vai citu abiotisku faktoru ietekmē, kālab mežs ir atjaunojams.

LLKC arī meža īpašniekiem iesaka apsekot savus meža īpašumus, īpaši pavasarī iestādītās jaunaudzes, un novērtēt to stāvokli. Tas nepieciešams, lai pārliecinātos, vai jaunie kociņi jūtas labi un vai daļa no tiem nav iznīkuši. Īpaši svarīgi to izdarīt ir ES atbalsta saņēmējiem. Meža īpašnieks, kurš ilgāku laiku ir atstājis bez uzmanības iestādīto jaunaudzi, nevar būt drošs, ka pats ir izpildījis saistības ar Lauku atbalsta dienestu (LAD), pat, ja pavasarī ir godprātīgi iestādījis kociņus pietiekamā daudzumā, iekļāvies termiņos un iesniedzis pārskatu VMD, tāpēc jaunaudzes jāapseko obligāti.

Piecus gadus pēc meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānā norādītā projekta īstenošanas beigu termiņa VMD ir tiesības pārbaudīt ieaudzētās, retinātās vai atjaunotās mežaudzes dabā. Ja meža īpašnieks konstatē, ka ieaudzētās, retinātās vai atjaunotās sugas koku skaits ir mazāks par koku skaitu atbilstoši kritiskajam šķērslaukumam, viņa kā atbalsta saņēma pienākums ir gada laikā pēc VMD vai LAD lēmuma pieņemšanas par platības neatbilstību atbalsta saņemšanas nosacījumiem papildināt koku skaitu vismaz līdz minimālajam skaitam vai atmaksāt saņemto atbalstu.

Par ES atbalstu bojā gājušu mežaudžu atjaunošanai meža īpašnieki var konsultēties Meža konsultāciju pakalpojumu centra birojos vai informatīvajos semināros.

Paredzams, ka ES atbalsta pasākuma "Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana" kārtu LAD atvērs tuvākajā laikā.