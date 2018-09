Neskatoties uz Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) atzinumu, ka Pāvilostā novietotā "māja-kuģis", kas Ulmales stāvkrastā atradās vairākus gadus, ir būve, pašvaldība izvēlējusies to uztvert kā būvniecībā esošu kuģi un pie šādas pārliecības turas aizvien. Ilma Čepāne , kas bijusi Satversmes tiesas tiesnese un Saeimas deputāte un savulaik pētījusi tauvas joslas tiesisko statusu, uzskata, ka pašvaldības amatpersonas ar savu bezdarbību pārkāpušas likumu.

Jau vēstīts, ka 24. augustā uzņēmējs Argods Lūsiņš pārvietojis dziļāk iekšzemē tā dēvēto "māju-kuģi". Īpašnieks iesniedzis domei apliecinājumu, ka objekts pēc vairāku gadu atrašanās aizsargjoslā tajā vairs neatrodas, bet nu pārvietots uz viņa īpašumu "Oļi".

Tāpat ziņots, ka Lūsiņam nācās atteikties no nodoma objektu pārvietot pa jūras ceļu, jo Latvijas Jūras administrācija (LJA) neizsniedza apliecinājumu par šī objekta peldamību. Uzņēmējs pašvaldībai solīto pārvietošanas datumu mainīja kopumā četras reizes.

Ne valsts, ne pašvaldības bēda

Pašvaldība uzņēmēju aizstāv, sakot, ka atsevišķi mediji par Lūsiņa plānu maiņām attiecībā uz objekta pārvietošanu esot vēstījuši bez izpratnes, kā arī pamato, ka BVKB slēdziens par to, ka objekts ir būve, nav pašvaldībai saistošs. Kā iepriekš portālam "Delfi" skaidroja Ministru prezidenta preses padomnieks Andrejs Vaivars, valdība ar šo jautājumu vairs nenodarbojas, jo patvaļīga būvniecība esot pašvaldības, nevis valsts kompetence: "Atbilstoši premjera rezolūcijai ir izskaidrots, kāda ir situācija ar likumdošanu valstī šajā jomā. Un faktiski pašvaldībai ir jārīkojas pret objektu kā pret patvaļīgu būvniecību. Tas nav premjera vai valdības jautājums, visi nepieciešamie instrumenti ir viņu rīcībā."

Pašvaldība gan izvēlējusies objektu neuztvert kā būvi, bet gan būvniecībā esošu peldošu konstrukciju – pontonu, tādējādi atbildību par to, ka kopš 2011. gada kāpās atradās Lūsiņam piederošs objekts, neuzņemas ne pašvaldība, ne valsts.

"Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu, nevis peldošu konstrukciju būvniecības procesa kontroli," sacīja domes vadītājs Uldis Kristapsons, kurš līdz šim vairākkārt atteicies ierasties uz interviju raidījumā "Delfi TV ar Jāni Domburu".

"Vēlamies norādīt, ka nav normatīvā regulējuma, kas viennozīmīgi noteiktu, ciktāl objekts ir peldoša konstrukcija un ciktāl tā varētu būt būve, jo dabā pastāv līdzvērtīgs objekts ar līdzvērtīgu statusu, kas ir peldošs. Ņemot vērā minēto, pašvaldības pārstāvji joprojām uzskata, ka tas ir peldoša konstrukcija," sacīja domes vadītājs.

Viņš arī apgalvo, ka pašvaldība neko nezina par objekta izmantošanu pēdējos gados, kā arī tās rīcībā nav datu par tajā pēdējos gados veiktajiem darbiem.

Čepāne: Amatpersonām jāstājas likuma priekšā

Bijusī Satversmes tiesas tiesnese Ilma Čepāne uzskata, ka šis "mājas-kuģa" gadījums liecina par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu, kā arī atsevišķu tiesu neprasmi vai nevēlēšanos piemērot spēkā esošās tiesību normas. Arī viņa piekrīt slēdzienam, ka jauni likuma grozījumi nav nepieciešami.

Viņa, portālam "Delfi" paužot savu viedokli par situāciju ar "māju-kuģi" Pāvilostā, atgādina sevis iepriekš rakstītu domu portālā "Jurista vārds": "Nobeigumā šīs "mājas-kuģa" lietā, kas sabiedrības acīs jau ir kļuvusi par apsmieklu un tiesiskā nihilisma apliecinājumu, vēl nedaudz sarkasma. Pieļauju, ka kādai turīgai personai, iespējams, izdotos suņu reģistra datubāzē reģistrēt nelikumīgi iegādātu lauvas mazuli, jo tam, tāpat kā sunim, taču ir četras kājas, aste un zobi. Varbūt arī tiesa, saņemot attiecīgu izziņu, tiktu maldināta un atzītu, ka tā ir jauna suņu šķirne. Taču interesanti, vai arī tad, ja ar šo pieaugušo "lauvu-suni" kāds pastaigātos publiskā telpā, pašvaldības vadītājs un ministrs turpinātu apgalvot, ka redzamais dzīvnieks ir nevis lauva, bet suns?"

Viņa arī uzsver, ka šo lietu varētu dēvēt par tiesiskā nihilisma, "kas diemžēl pastāv gan sabiedrības, gan amatpersonu vidū, paraugu".

"Ņemot vērā, ka, kaut arī "māja-kuģis" ir pavilkts nedaudz tālāk no krasta, bet nav aizvilkts uz kādu ostu un nepeld zem kāda karoga, joprojām uzskatu, ka, balstoties uz būvniecību regulējošām tiesību normām un AT Administratīvo lietu departamenta praksi, šis objekts ir uzskatāms par būvi, kas uzbūvēta bez būvatļaujas ar visām no tā izrietošām sekām un atbildību," atzīst Čepāne.

"Likums paredz, ka šādos gadījumos jārīkojas būtu pašvaldībai. Pašvaldības amatpersonas ar savu bezdarbību ir pārkāpušas likumu. Taču ne jau šī pašvaldība ir vienīgais grēkāzis. Ja labi pameklētu, arī citās pašvaldībās kāpās stāv desmitiem korupcijas pieminekļu, taču nav politiskās gribas panākt likumu ievērošanu. Pašvaldības amatpersonas pārkāpj likumu, šajā gadījumā ar bezdarbību," pauž profesore.

Viņa atgādina, ka vietvarām ir ievērojama autonomija savu funkciju īstenošanā un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) iespējas ietekmēt pašvaldību darbu ir samērā mazas, bet ministrs galvenokārt var veikt saistošo noteikumu kontroli.

Tomēr saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām", kā atgādina Čepāne, ministrs var pieprasīt priekšsēdētāja rakstveida paskaidrojumus, ja dome rīkojas prettiesiski, kā arī atlaist no amata mēru, ja tas nepilda likumos noteiktos pienākumus.

Dome tiesiskumu nekomentē

Ministrija, atbildot uz portāla "Delfi" jautājumiem, atbildi sāk ar likuma skaidrojumu, paužot uzskatu, ka pēc Būvniecības likuma objekts būtu uzskatāms par būvi. Taču arī piebilst, ka konkrētais jautājums par "māju-kuģi" ir pašas pašvaldības kompetence un autonomās funkcijas.

VARAM Pāvilostas novada pašvaldībai 2018. gada 28. augusta vēstulē lūdza sniegt informāciju par pašreizējo situāciju ar objektu "māja-kuģis" un par pašvaldības turpmāko rīcību tiesiskuma nodrošināšanā saistībā ar to.

"Pāvilostas novada pašvaldība paskaidroja, ka nepārtraukti notikusi komunikācija starp objekta "māja-kuģis" īpašnieku un pašvaldības domes priekšsēdētāju par procesa virzību. Pašvaldība apstiprināja, ka objekts "māja-kuģis" no Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslas tika pārvietots 2018. gada 24. augustā, bet nesniedza skaidrojumus par pašvaldības kompetences ietvaros turpmāko rīcību tiesiskuma nodrošināšanā saistībā ar objektu "māja-kuģis"," sacīja ministrijas preses pārstāve Anda Zaļepska.

Ministrija nekomentēja, kam vajadzētu uzņemties atbildību par to, ka "māja-kuģis" vairākus gadus atradās aizsargjoslā, kā arī nekomentēja, kādām darbībām pēc objekta ievilkšanas pļavā vajadzētu vai nevajadzētu sekot tālāk.

Jau ziņots, kopš 2011. gada "māja-kuģis" atradās jūras stāvkrastā Pāvilostas novadā, tas tika reģistrēts Kuģu reģistrā kā būvniecības stadijā esošs kuģis – pontons. Tā īpašnieks ēkai līdzīgā veidojuma atrašanos kāpās pamatoja ar Zvejniecības likuma pantu, kas tauvas joslā ļauj būvēt kuģus un laivas. Valsts vides dienests (VVD) savulaik īpašnieku sodīja par Aizsargjoslu likuma pārkāpumu, tomēr tiesā viņam izdevās šo administratīvo lietu apstrīdēt.

Gan VVD soda uzlikšanas brīdī, gan laikā, kad lēmumus divās instancēs pieņēma tiesa, konkrētajā vietā atradās vien dzelzs konstrukcija, ko LJA reģistrējusi kā būvniecības stadijā esošu pontonu. Drīz pēc tam uz šīs platformas uzbūvētas plašas telpas, un objekts.

"Māja-kuģis" prom no aizsargjoslas tika pārvietota aptuveni 150 metrus iekšzemē, kur tā atrodas aizvien. Tas notika 2018. gada 24. augustā.