Pagājušajā diennaktī reģistrēti 45 maldinājumi, no tiem 37 uz ugunsgrēkiem, liecina VUGD informācija. Kā skaidro VUGD, no svētkos saņemtajiem maldinošajiem izsaukumiem liela daļa bija saistīti ar to, ka iedzīvotājiem, redzot dūmus vai liesmu atblāzmu no Jāņu ugunskuriem, licies, ka izcēlies ugunsgrēks, tāpēc viņi izsaukuši ugunsdzēsējus glābējus. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka iedzīvotāji kurinājuši ugunskuru un apdraudējums nepastāv.

Kā ziņots, pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 49 ugunsgrēki. Rīgā reģistrētas 13 ugunsnelaimes, citās pilsētās - sešas, bet vairums ugunsgrēku jeb 30 Līgo dienā un Jāņu naktī izcēlušies novados.